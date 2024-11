Dank Ex-Salzburger Coronel: NY Reds Bulls eliminieren Meister Columbus

Titelverteidiger Columbus Crew ist im Playoff der Major League Soccer an den New York Red Bulls gescheitert. Held beim Außenseiter war der ehemalige Salzburg-Torhüter Carlos Coronel.

Der gebürtige Brasilianer parierte beim 5:4 im Elferschießen am Sonntag drei Versuche des Gegners. Die Red Bulls um Schwedens Ex-Teamstar Emil Forsberg hatten die erste Partie im „best of three“ der ersten Play-off-Runde in Columbus mit 1:0 gewonnen und schafften damit den Aufstieg.

Nach regulärer Spielzeit war es 2:2 gestanden, eine Verlängerung gibt es nicht. Weiter im Rennen um den Aufstieg ist auch Alessandro Schöpf mit den Vancouver Whitecaps. Die Kanadier siegten zu Hause gegen den favorisierten Los Angeles FC mit 3:0 und glichen in der Serie nach dem 1:2 in Los Angeles aus. Schöpf spielte ab der 63. Minute. Das Entscheidungsspiel findet in der Nacht auf Samstag statt.

(APA) / Artikelbild: Imago