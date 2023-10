Dank Gravenberch & Jota: Liverpool bleibt in LASK-Gruppe makellos

Nach dem Sieg gegen den LASK gewinnt der FC Liverpool auch gegen Union St. Gilloise. Der LFC setzt sich am zweiten Spieltag der UEFA Europa League zuhause mit 2:0 (1:0) durch. Ryan Gravenberch (44.) und Diogo Jota (90+2.) trafen für die Reds.

Liverpool hält nach zwei Spieltagen in Gruppe E beim Punktemaximum. St. Gilloise hat einen Punkt am Konto. Der LASK liegt mit null Punkten am Tabellenende.

Alle Tore im VIDEO:

Gravenberch staubt zum 1:0 ab (44.)

Jota erhöht in der Nachspielzeit auf 2:0 (90+2.)

Siege für Leverkusen und Roma

Makellos bleiben nach zwei Runden unter anderem Bayer Leverkusen (Gruppe H) sowie Slavia Prag und AS Roma (jeweils Gruppe G). Bayer gewann bei Molde FK mit 2:1 (2:0), die Prager schickten Sheriff Tiraspol mit einer 6:0-(3:0)-Packung nach Hause und die Römer ließen beim 4:0 (1:0) über Servette Genf nichts anbrennen.

