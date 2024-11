Dank Know-how der City Group: Kleines Girona denkt groß

Mit dem FC Girona hat Sturm Graz am Mittwoch einen Königsklassen-Debütanten mit wenig Glanz, aber großem Know-how im Hintergrund in Klagenfurt zu Gast. In der Vorsaison gelang es den Weiß-Roten, den FC Barcelona mitunter zur Nummer zwei Kataloniens zu degradieren. Am Ende hatte der große Nachbar die Nase vorne, Platz drei und damit die erstmalige Qualifikation für einen Europacup-Bewerb konnte sich dennoch sehen lassen. Möglich gemacht hat dies auch Finanzhilfe aus Abu Dhabi.

Girona, eine Stadt mit 100.000 Einwohnern rund 100 km von Barcelona entfernt, wurde als Drehort für die US-TV-Serie Game of Thrones bekannt. Beim sportlichen Aushängeschild ist es ein Mann mit klingendem Namen, der im Hintergrund die Fäden zieht. Pere Guardiola ist seit 2020 Vorstandsvorsitzender des Clubs. Der jüngere Bruder von Pep Guardiola agierte zunächst als Vermittler einer französischen Investorengruppe, ehe mit dem erstmaligen Aufstieg in Spaniens Fußball-Oberhaus 2017 Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vorstellig wurden.

City Football Group als Trumpf im Hintergrund

Die City Football Group stieg bei den „Albirojos“ ein und erwarb 44,3 Prozent der Anteile. Die Investoren sind im Fußball keine Unbekannten. Angefangen bei Zugpferd Manchester City gehören mittlerweile nicht weniger als zwölf Clubs aus Südamerika, Asien, den USA und Europa zum Portfolio der Gruppe. Pep Guardiola werkte damals schon als Chefcoach in Manchester, sein Bruder agierte weiter als Sprachrohr der Girona Football Group. Den Großteil dieser Anteile erwarb mittlerweile der milliardenschwere bolivianisch-amerikanische Unternehmer Marcelo Claure. Dem Verein bringt das neben der finanziellen Absicherung auch viel externes Know-how.

„Synergien mit City gibt es auf sportlichem Level. Aber in der Administration, im Marketing und im Ausstattungsbereich haben wir aufgrund unserer Besitzer einen großen Vorsprung“, sagte Gironas Sportdirektor Quique Cárcel gegenüber dem Sport-Portal „The Athletic“. Er führte das Scouting junger Spieler an. Es sei für einen Club wie Girona schwer, diese zu einem Wechsel zu überzeugen. Mit der Aussicht auf ein Engagement in England würde dies besser klappen. In der Vorbereitung ist Girona seit Jahren auch in Manchester einquartiert. In der im Aufbau befindlichen City Football Academy Girona sollen künftig vermehrt eigene Talente heranreifen.

Sportlich nach schwierigem Start wieder im Aufwind

Sportlich lief nicht immer alles glatt, von 2019 bis 2022 musste Girona wieder in die zweite Liga. In der Vorsaison überraschten die Katalanen. Der Außenseiter setzte sich an die Spitze und hielt sich bis zuletzt in den Top-Rängen. Möglich machte dies eine gute Mischung aus Routiniers, guten Neuzugängen wie dem ukrainischen Nationalstürmer Artem Dowbyk (24 Saisontore) und Leihkräften wie den in der City Group unter Vertrag stehenden Savinho und Yan Couto. Dowbyk hat sich inzwischen für 30 Millionen Euro zu AS Roma verabschiedet, Savinho spielt für Manchester City, Couto per Leihe für Borussia Dortmund.

Erfolgscoach Michel blieb dem Club erhalten. Der 49-Jährige kämpfte zu Saisonbeginn mit Verletzungen. Die ersten Auftritte in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (0:1) und Feyenoord Rotterdam (2:3) gingen verloren. Nach einem 2:0 gegen Slovan Bratislava gab es zuletzt gegen PSV Eindhoven (0:4) die erste herbe Abfuhr. Am Wochenende überzeugte Girona beim 4:1-Heimsieg gegen Espanyol. Michel freute sich über die Rückkehr von Akteuren wie dem ukrainischen Internationalen Viktor Zyhankow oder den kolumbianischen Rekord-Zugang Yaser Asprilla (18 Mio. von Watford).

Gegen Espanyol schrieb Girona den dritten Sieg in Folge in der Liga an und hievte sich in der Tabelle in die Top sechs. „Heute war unsere Energie greifbar“, sagte Michel. Es gehe jetzt nur darum, dass die angeschlagenen Spieler nach und nach zurückkehren. „Wir haben harte Spiele vor uns alle drei Tage“, meinte der Chefcoach schon mit Blick auf die Reise nach Österreich. Michel hoffte auf eine Vorstellung wie am Samstag. „Das war das Girona, das ich sehen will.“

