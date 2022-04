via

Der FC Everton befindet sich in der englischen Premier League weiter in Abstiegsgefahr. Am Mittwoch holen die Toffees ein 1:1-Remis gegen Leicester City. Auf die Abstiegsränge hat man aber nur vier Zähler Vorsprung.

Harvey Barnes brachte die Foxes in der fünften Minute in Führung, Richarlison glich in der 93. Minute aus.

