Dank Mexiko-Joker: Neuer WM-Rekord schon in Gruppenphase

Neue Jokertor-Bestmarke in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften: Dank des Treffers von Mexikos eingewechseltem Alvaro Fidalgo zum 3:0 gegen Tschechien haben nun bereits so viele Einwechselspieler wie noch nie bei einem WM-Turnier Tore erzielt.

Das 33. Jokertor im 57. Spiel des Turniers bedeutet damit eine neue Bestmarke. Der vorherige Rekord wurde bei der WM 2014 mit 32 solcher Tore in 64 Spielen aufgestellt. Damals erfolgte dies aber mit nur drei Wechsel pro Spiel. Bei ebenso vielen Turnier-Partien 2022 erfolgten unter den bereits ausgeweiteten Wechselmöglichkeiten indes nur 30 Jokertreffer während der gesamten Endrunde.

Arnautovic erzielte ÖFB-WM-Jokertor

Eines dieser Tore zur absehbaren, aber dennoch schnell erreichten neuen Rekordmarke steuerte auch Österreich gegen Jordanien bei: ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic wurde zur Pause eingewechselt und traf per Elfmeter in der zwölften Minute der Nachspielzeit.