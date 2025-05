Dank Sieg gegen Salzburg: Sturm darf für Europa planen

Mit dem Sieg gegen Red Bull Salzburg hat Sturm Graz erneut einen großen Schritt Richtung Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga gemacht. Dennoch haben im Dreikampf um den Titel auch der Wolfsberger AC und die Wiener Austria noch ein Wörtchen mitzureden. Was nach dem Sieg gegen die Bullen jedoch fix ist, ist die Qualifikation für das internationale Geschäft.

Denn die Grazer können von den viertplatzierten „Bullen“ nicht mehr überholt werden. Somit darf Sturm bereits sicher mit einer europäischen Qualifikation in der kommenden Saison planen. Welcher Bewerb es wird, hängt allerdings noch von der Endplatzierung der ersten vier Mannschaften in der Meistergruppe ab.

Verteidigen die Grazer ihren Meistertitel oder schließen die Meisterschaft auf Rang zwei ab, geht es in der nächsten Saison in die Qualifikation für die UEFA Champions League. Der österreichische Meister startet im Playoff zur Königsklasse, der Vizemeister in der 2. Qualifikationsrunde.

Sturm als Dritter in die Europa League?

Sollte Sturm die Saison auf Rang drei beenden, würde der Wolfsberger AC die Grazer überholt haben. Durch den Sieg im ÖFB-Cup haben die Lavanttaler mindestens einen Platz in der Qualifikation für die UEFA Europa League sicher. Sollte der WAC in den verbleibenden Spielen der Meistergruppe noch an Sturm vorbeiziehen, so würden die Kärntner einen Platz in der Champions League erhalten. Der Platz in der Europa-League-Qualifikation würde in diesem Fall an die drittplatzierten Grazer weitergegeben werden.

Da Sturm die Saison in der ADMIRAL Bundesliga mehr schlechter als auf Rang drei beenden kann, können die Grazer somit nicht mehr auf einen Platz in der Qualifikation für die UEFA Conference League rutschen. Aktuell würden Red Bull Salzburg und der Sieger aus dem Europacup-Playoff (aktuell zwischen Rapid, LASK und Hartberg) diese Plätze erhalten. Beide österreichischen Vertreter starten in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation.

