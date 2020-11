Dank Sonderregelung: Salzburg-Gegner Atletico verpflichtet Kondogbia

Atletico Madrid hat den französischen Mittelfeldspieler Geoffrey Kondogbia von Valenica verpflichtet. Der 27-Jährige unterzeichnete bei Salzburgs Champions-League-Gruppengegner einen Vierjahresvertrag, wie die Madrilenen am Dienstag bekannt gaben. Für Kondogbia soll Atletico kolportierte 15 Millionen Euro an den Liga-Konkurrenten überwiesen haben.

Der Wechsel außerhalb des Transferfensters wurde aufgrund einer Sonderregelung in der spanischen Liga möglich. Da Thomas Partey bei seinem Abgang um 50 Millionen Euro zu Arsenal Anfang Oktober eine Ausstiegsklausel nutzte, durfte Atletico binnen eines Monats einen Spieler verpflichten, der schon in Spanien tätig ist. Der für die Zentralafrikanische Republik spielende Kondogbia war vor seinem Engagement bei Valencia bereits für den FC Sevilla, AS Monaco und Inter Mailand tätig gewesen.

(APA)

Bild: Getty