Dank starker zweiter Hälfte zum Gruppensieg! ManCity dreht Spiel gegen Leipzig

RB Leipzig hat in der Champions League eine Überraschung bei Titelverteidiger Manchester City knapp verpasst. Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag dem Starensemble von Pep Guardiola am Dienstag nach einer 2:0-Pausenführung noch mit 2:3 (2:0) und hat keine Chance mehr auf den Gruppensieg in Gruppe G.

Acht Monate nach der 0:7-Klatsche der Leipziger im Etihad Stadium brachte Stürmer Lois Openda die Gäste mit einem Doppelpack (13., 33.) in Führung, doch Torgarant Erling Haaland (54.), Phil Foden (70.) und Julian Alvarez (87.) drehten die Partie für Manchester.

(SID)

Alle Tore:

Openda bringt die Gäste in Führung (13.)



Openda mit dem Doppelpack (33.)





Haaland stellt auf 1:2 (54.)





2:2! Foden sorgt für den Ausgleich (70.)



3:2! Alvarez mit dem Siegtreffer für die Hausherren (87.)



Bild: Imago