Dank Überlebenstrainings: Sturm-Bezwinger mischt Europa auf

Mike Tullberg ist seit diesem Sommer Trainer des FC Midtjylland. Für ihn und die Dänen läuft es seitdem herausragend. Das liegt möglicherweise auch an einer etwas anderen Sommervorbereitung.

Sechs Jahre lang war Tullberg Jugendtrainer bei Borussia Dortmund, ehe er nach Nuri Sahins Entlassung die erste Mannschaft des BVB für drei Spiele betreute. Im Sommer dann der Wechsel zum FC Midtjylland.

In seiner Heimat dreht der 39-Jährige richtig auf. Von den ersten 14 Pflichtspielen verlor er nur sein Debüt. Die Bilanz seitdem: 13 Partien, elf Siege, zwei Remis. Sowohl in der Liga als auch in der Europa League liegt Midtjylland folgerichtig auf Platz eins. Auch im Pokal ist der Klub noch dabei. Im Europacup bekam auch Sturm Graz die neue Stärke der Dänen zu spüren und musste sich am ersten EL-Spieltag mit 0:2 geschlagen geben.

In einem Interview mit der Sport Bild verrät das Energiebündel sein Erfolgsrezept: „Unser Verein setzt sehr stark auf Standardsituationen. Da wollen wir die Besten in Europa sein.“

Alternatives Teambuilding

Auch in puncto Teambuilding ist der dänische Verein einzigartig. „Der Verein versucht, alles sehr bodenständig zu halten. Ein Beispiel: Mittags essen wir gemeinsam mit allen Mitarbeitern des Vereins sowie mit den Jugendspielern. Wir haben unsere eigene Kabine – aber sonst verbringen wir den Tag gemeinsam. Der Verein achtet sehr darauf, dass die Spieler nicht abheben“, so Tullberg.

Auch in der Sommervorbereitung geht der viermalige dänische Meister eigene Wege. Während andere Klubs ins Trainingslager fahren, absolvieren die Spieler und Trainer von Midtjylland ein Überlebenstraining: „Einmal im Jahr macht die Mannschaft einen Ausflug, bei dem sich die Spieler unter Extrembedingungen besser kennenlernen sollen. Das war mal in den Bergen von Schottland oder zuletzt im Schneegebiet von Norwegen“, so Tullberg.

Und weiter: „Die Spieler müssen sich selbst versorgen. Sie müssen ihre Schlafstätten selbst bauen, müssen sich Nahrung besorgen, indem sie beispielsweise jagen gehen“. An den Übungen nimmt er laut eigener Aussage übrigens „natürlich“ auch teil. Ob das aber der Grund für den derzeitigen Höhenflug ist, ist natürlich unbekannt.

Beitragsbild: Imago.