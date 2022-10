„Danke Didi“ – Schweigeminute für verstorbenen Mateschitz

Die Formel 1 hat vor dem Start des Grand Prix der USA dem verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gedacht.

„Wir möchten sein Leben feiern und ehren“, sagte der ehemalige Red-Bull-Pilot David Coulthard, ehe die weit über 100.000 Zuschauer vor Ort sowie Teams und Fahrer auf dem Circuit of the Americas applaudierten. Sebastian Vettel, der ab 2010 viermal in Folge mit Red Bull Racing Weltmeister geworden war, schien dabei am Sonntag mit den Tränen zu kämpfen.

Multi-Milliardär Mateschitz war am Samstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Nach dem Kauf des Jaguar-Rennstalls war Mateschitz 2005 mit Red Bull in die Formel 1 eingestiegen, ein Jahr später kam mit dem ehemaligen Minardi-Team ein weiterer Rennstall dazu. Mittlerweile startet das Zweierteam unter dem Namen AlphaTauri. Dessen Fahrer Pierre Gasly funkte am Sonntag auf der Aufwärmrunde: „Lasst uns Dietrich gedenken und ihn heute stolz machen.“

(APA)