„Alles Gute, Legende“: Reaktionen zum Karriereende von Thiem

Reaktionen zur Ankündigung von Dominic Thiem, im Herbst seine erfolgreiche Tennis-Karriere zu beenden.

Österreichischer Tennisverband (via Instagram): „Alles Gute für den Endspurt und danke für Alles, das du bisher für Österreichs Sport geleistet hast, Dominic!“

Internationaler Tennis-Verband (ITF): „Du wirst vermisst werden.“

Günter Bresnik (Langjähriger Thiem-Trainer in der Kleinen Zeitung): „Für mich war Dominic besser als Thomas Muster. Er hat zwar nicht so viele Turniere gewonnen und war nie die Nummer eins, doch hatte er es in einer Zeit mit Federer, Djokovic, Nadal und Murray viel schwerer. Außerdem stand er im Gegensatz zu Muster auch noch in drei Grand-Slam-Endspielen.“

Alexander Antonitsch (Ehemaliger Tennis-Profi): „DANKE Dominic Thiem für diese geilen Momente und Emotionen.“

Jürgen Melzer (ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän): „Als Sportdirektor und Tennisfan tut es natürlich weh, wenn jemand aufhört, der so gut war und eigentlich noch ein Alter hätte, in dem er weiterspielen kann. Aber im Endeffekt ist es seine eigene Entscheidung – und er hat so viel für Österreichs Tennis getan, dass man ewig dankbar sein muss. … Man hat natürlich gesehen, dass er echt um den Anschluss gekämpft hat. Ich persönlich kann auch verstehen, dass es schwierig ist, wenn er es nicht dorthin schafft, wo er mal war. Dass die letzten paar Jahre für ihn nicht befriedigend waren, dafür muss man wohl kein Experte sein, um das beurteilen zu können.“

Bildergalerie: Alle Turniersiege von Thiem auf der ATP-Tour

Marco Schwarz (Skistar): „Gratuliere zu deiner gewaltigen Karriere und alles Gute für die Zukunft.“

Nicole Schmidhofer (Ehemalige Ski-Weltmeisterin): „Gratuliere zu deiner Mega-Karriere und zu allem, was du erreicht hast!! Alles Gute für die Zukunft.“

Matthias Walkner (Motorrad-Star): „Alles Gute, Legende.“

Novak Djokovic (Weltranglisten-Erster): „Ein toller Mensch, jemand, der sehr gute Manieren und gute Werte hat. Er hat auf dem Platz immer Respekt gezeigt und sich immer Zeit für ein Hallo genommen. Ich mag Dominic wirklich.“

Karolina Muchova (Tschechische Spitzenspielerin): „Es ist traurig, dass er seinen einzigen Slam während der Covid-Zeit geholt hat und niemand dabei war.“

Auch Reaktionen aus der Politik

Karl Nehammer (Bundeskanzler/ÖVP): „Ein großer Sportler verlässt die internationale Tennisbühne. Dominic Thiem hat für seinen Sport und für Österreich viel geleistet, ich habe allergrößten Respekt für seine außergewöhnliche Karriere. Alles Gute für die Zukunft und das Leben nach dem Sport!“

Werner Kogler (Sportminister/Grüne): „Sieg bei den US Open 2020, insgesamt 17 Titel auf der ATP-Tour, Nummer 3 der Weltrangliste – bereits die unvollständige Liste von Dominic Thiems Karriere-Highlights zeigt eindrucksvoll: Er, der heute sein Karriereende mit Oktober 2024 bekanntgegeben hat, zählt zur obersten Liga der österreichischen Sportidole. Dass eine 2021 erlittene Handgelenksverletzung maßgeblich dazu beigetragen hat, seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden zu können, bedaure ich zutiefst. Danke, Dominic Thiem, für so viele sportliche Heldentaten, so viele inspirierende Momente – und viel Genuss und Freude auf der Karriere-Zielgerade.“

Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau Niederösterreich/ÖVP): „Lieber Dominic, zahlreiche Erfolge, wie der Sieg bei den US-Open 2020 und 16 weitere Turniersiege zeichnen deine unglaubliche Karriere aus. Mir bleibst du aber vor allem durch unser persönliches Treffen beim Davis Cup in St. Pölten in Erinnerung und dem Leuchten, das du damals in hunderten Kinderaugen entfacht hast. Danke, dass du ein so großartiges Vorbild – vor allem für unseren Nachwuchs – bist und mit deiner Art so vielen Kindern Freude geschenkt und sie nachhaltig zum Sport gebracht hast.“

(APA)/Bild: GEPA