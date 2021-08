Nur zwei Tage nach seinem Wechsel zum RC Lens hat Kevin Danso sein Debüt beim französischen Fußball-Erstligisten gegeben.

Der Verteidiger wurde beim 1:1 bei Stade Rennes in der erste Runde der Ligue 1 am Sonntag im Finish (86.) eingewechselt. Augsburg hatte erst am Freitag die Einigung mit Lens über den Transfer des 22-Jährigen verlautbart. Danso hatte bei Augsburg noch einen Vertrag bis 2024, sich seit Mitte Juli aber geweigert, am Training oder an Spielen teilzunehmen.

(APA)/Bild: GEPA