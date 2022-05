Danso schießt zweites Saisontor – Messi-Doppelpack für PSG

Kevin Danso hat in der französischen Ligue 1 sein zweites Saisontor erzielt. Der österreichische Verteidiger traf beim 3:1 von Lens bei Troyes am Samstag in der 42. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Lens liegt eine Runde vor Saisonende auf dem siebenten Tabellenplatz. Meister Paris Saint-Germain gewann derweilen auch dank zwei früher Tore von Lionel Messi mit 4:0 bei Montpellier. Kylian Mbappe, der die Tore des Argentiniers vorbereitet hatte, besorgte per Elfer den Endstand.

Die Partie zwischen Girondins Bordeaux und Lorient musste für einige Minuten unterbrochen werden, nachdem Fans hunderte von Klopapierrollen auf das Spielfeld geworfen hatten. Die Ultras von Bordeaux hatte nach einer miserabel verlaufenen Saison zuvor versucht, den Girondins-Mannschaftsbus auf dem Weg ins Stadion zu blockieren. Das Spiel gegen Lorient endete für den Tabellenletzten schlussendlich 0:0.

Lyon feierte einen knappen 3:2-Heimsieg über den Tabellennachbar FC Nantes, hat aber vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr auf die Europacup-Plätze. Monaco festigte mit einem 4:2-Heimsieg über Brest die Ambitionen auf Platz zwei. Marseille patzte bei Stade Rennais, die Hausherren stießen mit einem 2:0-Heimsieg auf Platz vier vor.

Vorjahresmeister Lille gewann bei Nizza 3:1, liegt aber weit abgeschlagen von den internationalen Startplätzen auf Rang zehn. Straßburg gewann zu Hause mit 1:0 gegen Clermont, Metz setzte sich zu Hause gegen Angers mit 1:0 durch. AS Saint-Etienne kann sich nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Stade Reims nur noch in die Relegation retten oder direkt absteigen. Im Fernduell mit dem punktgleichen FC Metz muss der Rekordmeister allerdings mehr Zähler holen als der direkte Konkurrent.

