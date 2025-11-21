Dansos Tottenham fordert im Londoner Derby Arsenal

Fünf Tage nach dem emotionalen Erfolg mit dem ÖFB-Nationalteam und dem damit verbundenen WM-Ticket steht für Kevin Danso das nächste Highlight auf dem Programm. Der Verteidiger gastiert am Sonntag (live auf Sky – mit Sky X streamen!) in der englischen Fußball-Premier-League mit Tottenham Hotspur beim Erzrivalen und Tabellenführer Arsenal. Im Nordlondoner Derby wollen die Spurs ihre Negativserie gegen die Gunners beenden und deren Erfolgslauf stoppen.

Arsenal hat in der Liga erst eine Niederlage und fünf Gegentreffer kassiert und hält in der Champions League mit vier Zu-null-Siegen bei einer makellosen Bilanz. Nach einem 2:2 gegen Sunderland vor der Länderspielpause, dem einzigen Punkteverlust seit Ende August, beträgt der Vorsprung auf Verfolger Manchester City immer noch vier Punkte.

Tottenham will endlich wieder einen Derby-Sieg

Tottenham ist seit dreieinhalb Jahren gegen Arsenal sieglos, fährt aber als bestes Auswärtsteam der Liga in das nur gut sechs Kilometer entfernte Emirates Stadium und könnte mit einem Erfolg die Spitze wieder eng zusammenrücken lassen. „Großen Respekt vor einer starken Mannschaft, aktuell – und das gefällt uns nicht -, aber Arsenal steht mit großem Abstand an der Tabellenspitze. Sie spielen schon seit einigen Jahren gut, aber wir müssen das ändern“, erklärte Tottenham-Trainer Thomas Frank. Arsenal-Coach Mikel Arteta, der wochenlang auf seinen brasilianischen Abwehrchef Gabriel verzichten muss, stellt sich auf ein intensives Match ein: „Es ist ein Spiel, das emotional etwas Anderes verlangt.“

Auf einen Ausrutscher von Arsenal wartet Manchester City, das am Samstag in Newcastle antritt. Die Elf von Pep Guardiola hat fünf der jüngsten sechs Spiele gewonnen und kann auf die Hochform von Erling Haaland bauen. Der Norweger hat in 20 Saisonspielen 32 Tore erzielt, in der Premier League führt er mit 14 Treffern aus elf Spielen souverän die Torjägerwertung an.

In die Gegenrichtung geht die Formkurve von Liverpool vor dem Heimspiel beim Tabellenvorletzten Nottingham Forest. Der Meister hat fünf der jüngsten sechs Ligamatches verloren und ist mit acht Zählern Rückstand auf Arsenal auf Rang acht abgerutscht. Immerhin steht Einser-Torhüter Alisson Becker nach siebenwöchiger Verletzungspause vor seinem Comeback.

Glasner gegen abgehängtes Wolverhampton

Nur einen Punkt hinter dem Titelverteidiger rangiert Crystal Palace. Die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner gastiert beim bereits abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers, die einzige noch sieglose Mannschaft der Liga. „Die Spieler sind fit. Wir haben eine super Stimmung und eine tolle Energie in der Mannschaft. Ich sehe also keinen Grund, warum wir den Erfolg nicht fortsetzen sollten“, sagte Glasner.

(APA)/Beitragsbild: Imago