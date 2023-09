Daran scheiterte der Palhinha-Deal zum FC-Bayern

Die Vorbereitung des FC Bayern auf das Topspiel in Mönchengladbach ist von letzten hektischen Aktivitäten auf dem Transfermarkt überlagert worden – und einer bitteren Enttäuschung am Freitagabend. Tuchels Wunschspieler Joao Palhinha wird nicht nach München wechseln. Der gescheiterte Deal könnte auch Auswirkungen auf das Mannschaftsgefüge haben.

Palhinha sollte der von Thomas Tuchel gewünschte rein defensive Sechser im Münchner Kader werden. Der Portugiese war bereits in München auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße und absolvierte den Medizincheck. Einzig das Go aus Fulham fehlte.