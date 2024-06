„Darauf können wir stolz sein“: Die Reaktionen zum Spanien-Sieg gegen Georgien

Spanien hat im EM-Achtelfinale einen ungefährdeten 4:1-Sieg gefeiert. Nach einem frühen 0:1-Rückstand dreht „La Roja“ auf und sorgt für die Wende. Die Stimmen zum Spiel.

Rodri (Spanien-Torschütze): „Wir wussten von Beginn an, dass sie vielleicht nicht den großen Namen haben, uns aber Probleme bereiten können. Wir hatten am Anfang Chancen, aber sie haben leider getroffen. Aber wir sind zurückgekommen, darauf können wir stolz sein. Sie (Deutschland) spielen zu Hause, aber wir haben Waffen. Wir müssen unser Bestes geben.“

Nico Williams (Spanien-Torschütze): „Wir sind sehr glücklich, im Viertelfinale zu stehen. Schritt für Schritt haben wir gezeigt, dass wir eine große Mannschaft sind und wenn wir auf diesem Level weitermachen, können wir Großes erreichen. Das Gegentor war ein Fehler, aber ohne Absicht. Am Ende waren wir alle zufrieden. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel (gegen Deutschland, Anm.). Sie sind hart zu knacken. Aber wir haben eine wunderbare Mannschaft, und wenn wir auf diesem Level spielen, können wir gewinnen.“

Willy Sagnol (Georgien-Trainer): „Wir hatten gute und schlechte Zeiten, das ist die Geschichte eines jeden Nationalteams. Ich denke, wir können das letzte Jahr in aller Ruhe Revue passieren lassen, denn die Entwicklung der Mannschaft war absolut fantastisch. Ich bin sehr stolz darauf, stolz, was die Spieler in den vergangenen Monaten erreicht haben. Nun ist das Ende der Reise erreicht, aber ich bin sicher, die nächste wird auch sehr aufregend sein.“

(APA)/Beitragsbild: imago