Darmstadt strauchelt im Aufstiegskampf

Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf der 2. deutschen Bundesliga erneut gepatzt und den Sprung auf Platz eins verspielt.

Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor trotz Führung 1:2 (1:0) bei Arminia Bielefeld und ist seit drei Spielen sieglos. Bielefeld holte nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Matej Maglica (6.) traf per Freistoß zur Führung für die Darmstädter, Semir Telalovic (47.) glich aus, ehe Jannik Rochelt (81.) das Team von Trainer Mitch Kniat zum Sieg schoss. Mit 50 Punkten bleibt 98 auf Platz vier hinter Schalke (52), Elversberg und Paderborn (je 51), die allesamt am Sonntag spielen. Bielefeld (31) springt vorerst auf Platz elf.

Düsseldorf in Abstiegsgefahr

Fortuna Düsseldorf hat wieder große Abstiegssorgen. Die Rheinländer kassierten am Karsamstag mit einem 0:3 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern ihre dritte Zweitliga-Niederlage in Serie, sie könnten der Abstiegszone am Sonntag bedrohlich nahekommen.

Für Kaiserslautern besteht trotz der Tore von Jacob Rasmussen (62.), Semih Sahin (76.) und Daniel Hanslik (90.+6) nur noch in der Theorie eine Aufstiegschance.

Magdeburg beendet schwarze Heimserie

Der 1. FC Magdeburg hat seine schwarze Heimserie in der 2. Fußball-Bundesliga furios beendet. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander feierte beim 4:1 (2:0) gegen den VfL Bochum den ersten Heimsieg seit dem 29. November und verließ damit zumindest vorerst die Abstiegsplätze.

Lubambo Musonda (7.), Baris Atik (44.) und Mateusz Zukowski (71./73.) erzielten die Treffer der Magdeburger, die zum dritten Mal in Folge ungeschlagen blieben. Bochum wartet seit mehr als vier Monaten auf einen Auswärtssieg, daran änderte auch das Tor von Philipp Hofmann (56.) nichts.

(SID)/Bild: Imago