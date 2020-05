Darmstadt und Regensburg holen trotz Führung nur einen Punkt – Honsak mit Assist

Die Aufstiegsträume des SV Darmstadt 98 in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga haben mit dem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Dämpfer erlitten. Der eingewechselte Marvin Stefaniak (87. Minute) erzielte am Freitagabend den späten Ausgleich für die Gäste. Darmstadt war durch Fabian Schnellhardt (56.) nach Vorarbeit des Österreichers Mathias Honsak in Führung gegangen.

Darmstadt blieb zunächst Tabellenfünfter, Fürth rückte auf Rang sechs vor. In der unteren Tabellenregion rettete Osnabrück mit Lukas Gugganig nach 0:2-Rückstand ein 2:2 gegen Regensburg. Der eingewechselte Marcos Alvarez sorgte mit zwei Treffern (67., 70.) für den Ausgleich.