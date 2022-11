Dartsprofi Rowby-John Rodriguez trifft bei der WM in London in der ersten Runde auf Lourence Ilagan von den Philippinen.

In der zweiten würde es der Österreicher mit Dimitri Van den Bergh zu tun bekommen. Der wie der Belgier mit einem Auftaktfreilos gesetzte Mensur Suljovic spielt in Runde zwei gegen Mike de Decker (BEL) oder Jeff Smith (CAN). Das Turnier beginnt am 15. Dezember und endet am 3. Jänner.

(APA)

Bild: Imago