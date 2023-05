Darum stockt es zwischen Bayern & Osimhen

via

via Sky Sport Austria

Die Stürmersuche beim FC Bayern ist in vollem Gange. Jedoch stockt es zwischen Bayern & Osimhen. Sky klärt auf.

Wie am Montag in Transfer Update – Die Show berichtet, haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in den vergangenen Tagen Gespräche mit dem Management von Randal Kolo Muani aufgenommen. Der 24 Jahre alte Stürmer von Eintracht Frankfurt (40 Pflichtspiele/34 Torbeteiligungen) steht nach Informationen von Sky aber auch und vor allem bei Manchester United hoch im Kurs.

Kolo Muani ist ein Topkandidat der Bayern, weil er im kommenden Transferfenster der Stürmer sein könnte, der für die Bayern bezahlbar sein könnte. Denn einer ist es nicht: Victor Osimhen.

Osimhen auch bei Tuchel gefragt

Der 24 Jahre alte Nigerianer (33 Pflichtspiele/31 Torbeteiligungen) ist zwar einer der vereinsinternen Wunschkandidaten und soll auch bei Thomas Tuchel gefragt sein. Allerdings ruhen die Gespräche zwischen den Bayern und dem Management des Neapel-Stars derzeit, weil die FCB-Bosse um die exorbitanten Forderungen der Italiener wissen.

Denn Neapel fordert weiterhin um die 150 Millionen Euro für Osimhen, der zwar liebend gerne nach München wechseln würde (Sky berichtete). Eine solche Summe kommt für die Kaderverantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic derzeit jedoch nicht in Frage. Weshalb die Bayern derzeit auch keine konkreten Gespräche mit der Osimhen-Seite forcieren.

Für Kolo Muani träumen die Frankfurter-Verantwortlichen indes von 100 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen. Eine Summe, die jedoch nicht in Stein gemeißelt zu sein scheint. Vor allem dann nicht, wenn Kolo Muani intern klarmachen würden, dass er nur zum FC Bayern gehen will – und nicht ins Ausland.

Kolo Muani? Osimhen? Mister X?

Noch steht intern nicht fest, für welchen Stürmer zeitnah das Erstangebot abgegeben wird. Tuchel wird ein gewaltiges Wort mitreden wollen bei der Suche nach einer neuen Nummer eins im Sturm, obwohl mit Eric Maxim Choupo-Moting erst kürzlich bis 2024 verlängert wurde und Top-Talent Mathys Tel auf mehr Einsatzzeiten hofft. In dieser Woche ist ein Gespräch geplant zwischen dem neuen Bayern-Trainer und den Bossen. Dann soll erstmals und ausführlich über mögliche Transfers gesprochen werden.

Um einen Topstürmer zu verpflichten, wird der aktuelle Tabellenführer auch auf Einnahmen angewiesen sein. Deshalb stehen zwei Topverdiener auf der internen Verkaufsliste: Sadio Mané und Serge Gnabry.

(Florian Plettenberg/sport.sky.de)/Bild: Imago