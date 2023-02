Das Achtelfinale von Dominic Thiem bei den Argentina Open in Buenos Aires morgen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Achtelfinalspiel von Dominic Thiem gegen Juan Pablo Varillas morgen ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 6 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!

Alle Auftritte des österreichischen Tennis-Stars bei den Argentina Open live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sky Sport Austria berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Sandplatz-Turnier

Auch die Spiele Thiems bei den kommenden Turnieren in Rio de Janeiro (ab 20.2.) und Santiago de Chile (ab 27.2.) sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen

Gelunger Start in die Sandplatz-Saison für Dominic Thiem! Österreichs Tennis-Aushängeschild feierte in der ersten Runde des ATP 250 Turniers in Buenos Aires mit einem 7:6 6:3 gegen Alex Molcan seinen ersten Sieg im Jahr 2023. Im Achtelfinale der Argentina Open wartet nun das Duell mit dem Weltranglisten 101. Juan Pablo Varillas auf den Lichtenwörther. Gegen den Chilenen konnte Thiem das bisher einzige Aufeinandertreffen, ebenfalls auf Sand, gewinnen. Ob der Niederösterreicher den Erfolg wiederholen und ins Viertelfinale in Argentinien einziehen kann, ist ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 6 zu sehen.





Bild: GEPA