Otar Kiteishvili führt das Ankick-Team der 1. Runde an! Der Sturm-Spielmacher erzielte beim 2:0-Auftaktsieg gegen den LASK einen Treffer per Elfmeter und war an fast allen Offensivaktionen der Grazer beteiligt.

Mit 610 Zählen war der Georgier damit der punktbeste Spieler am vergangenen Wochenende. Dahinter folgen WSG-Doppelpacker Valentino Müller (573 Punkte) und Ried-Torhüter Andreas Leitner (495 Punkte).

Das Ankick-Team der 1. Runde

Bild: GEPA