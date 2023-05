Was für ein Tag für Haris Tabakovic! Der Austria-Stürmer erzielte beim 3:1-Derbysieg gegen Rapid einen Triplepack und hat sich damit in den Geschichtsbüchern verewigt. Sechs Derbytore in einer Saison gelangen in der Bundesliga-Historie vor dem Schweizer keinem. Der 28-Jährige ist auch Spieler der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga.



Der Angreifer holte überragende 712 Punkte bei Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager! Auf Platz zwei folgt Sturms Doppelpacker Manprit Sarkaria mit 681 Zählern.

Das Ankick-Team der 29. Runde

Beitragsbild: GEPA