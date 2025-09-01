Salzburg-Stürmer Petar Ratkov führt das Ankick-Team der 5. Bundesliga-Runde an!

Der 22-jährige Serbe erzielte beim 2:2-Remis seiner Bullen gegen Blau-Weiß Linz einen Doppelpack. Neben Ratkov stehen auch dessen Teamkollegen Maurits Kjaergaard und Jacob Rasmussen im Aufgebot. Von Tabellenführer Rapid schaffen es mit Bendeguz Bolla und Nenad Cvetkovic zwei Defensivakteure ins Team der Runde. Meister Sturm Graz ist mit dem Trio Oliver Christensen, Tomi Horvat und Seedy Jatta vertreten.

Komplettiert wird die beste Auswahl der 5. Bundesliga-Runde mit Mark Grosse von der SV Ried, Blau-Weiß Linz Doppelpacker Simon Seidl und LASK-Verteidiger Joao Tornich.

Das Ankick-Team der 5. Runde

Bild: GEPA