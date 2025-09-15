Rapid-Profi Romeo Amane führt das Ankick-Team der 6. Bundesliga-Runde an!

Der Mittelfeldmann steuerte beim 4:1-Sieg von Rapid gegen die WSG Tirol zwei Vorlagen bei und war zudem Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Grün-Weißen. Mit 508 Punkten beim Sky Sport Austria Fußballmanager „Ankick“ war Amane damit der punktbeste Spieler des vergangenen Bundesliga-Wochenendes.

Gefolgt wird Amane von Blau-Weiß-Goalie Viktor Baier (489 Punkte), der beim 3:0 gegen den GAK einen Elfmeter hielt, und WAC-Angreifer Angelo Gattermayer (466 Punkte), dem je ein Tor und ein Assist beim 3:1 gegen Salzburg gelangen.

Das Ankick-Team der 6. Runde