Das Ankick-Update vor der 11. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 11. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Rotsperre:

Lukas Hinterseer (WSG Tirol)

Cheick Mamadou Diabaté (Wolfsberger AC)

Gelbrotsperre:

Joane Gadou (Red Bull Salzburg)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Belmin Beganovic (unbekannt)

Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)

Arjan Malic (Knochenmarkschwellung)

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (Kreuzbandriss)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

Mads Bidstrup (Oberschenkelverletzung)

Aleksa Terzic (krank)

Jannik Schuster (krank)

FK Austria Wien

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)

Johannes Handl (Viruserkrankung)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

David Atanga (Muskelfaserriss)

Florent Hajdini (muskuläre Probleme)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenk)

Petter Nosa Dahl (Muskelverletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

Claudy Mbuyi (muskuläre Verletzung)

Jakob Schöller (Schulterverletzung)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Matthias Wetschka (Fußverletzung)

Christopher Cvetko (Knöchelverletzung)

Dominik Reiter (Oberschenkelverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Sasa Kalajdzic (unbekannte Verletzung)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Jed Drew (Rückenverletzung)

Lukas Fridrikas (Gehirnerschütterung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Quincy Butler (Knieverletzung)

Grazer AK

Keine Verletzungen bekannt

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)

Daniel Antosch (Daumenverletzung)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Dominik Kirnbauer (Sprunggelenksverletzung)

Mark Grosse (Gehirnerschütterung)

Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!