Das Ankick-Update vor der 12. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 12. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Verletzte/fragliche Spieler
- Belmin Beganovic (unbekannt)
- Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Karim Konate (Kreuzbandriss)
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)
- Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
- Anrie Chase (Muskelfaserriss)
- Mads Bidstrup (Oberschenkelverletzung)
- Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Romeo Vucic (Knorpelschaden)
- Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
- Johannes Handl (Viruserkrankung)
- David Skubl (Meniskusverletzung)
- David Atanga (Muskelfaserriss)
- Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
- Noah Bischof (Sprunggelenk)
- Petter Nosa Dahl (Muskelverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Claudy Mbuyi (muskuläre Verletzung)
- Jakob Schöller (Schulterverletzung)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Matthias Wetschka (Fußverletzung)
- Christopher Cvetko (Knöchelverletzung)
- Dominik Reiter (Oberschenkelverletzung)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Jed Drew (Rückenverletzung)
- Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
- Quincy Butler (Knieverletzung)
- Petar Filipovic (Hüftprobleme)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)
- Daniel Antosch (Daumenverletzung)
- Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
- Ousmane Diawara (Adduktorenbeschwerden)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Dominik Kirnbauer (Sprunggelenksverletzung)
- Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)
ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL