Das Ankick-Update vor der 14. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 14. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Rene Renner (Wolfsberger AC/1 Spiel)

Marco Hoffmann (TSV Hartberg/1 Spiel)

Manuel Maranda (Blau-Weiß Linz/1 Spiel)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Belmin Beganovic (unbekannt)

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (Kreuzbandriss)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Valentin Sulzbacher (Sprunggelenksverletzung)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

Karim Onisiwo (muskuläre Probleme)

Christian Zawieschitzky (unbekannt)

FK Austria Wien

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)

Johannes Handl (Viruserkrankung)

Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)

Petter Nosa Dahl (fraglich)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

Claudy Mbuyi (muskuläre Verletzung)

Jakob Schöller (Schulterverletzung)

Furkan Demir (unbekannt)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Matthias Wetschka (Fußverletzung)

Dominik Reiter (Oberschenkelverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Quincy Butler (Knieverletzung)

Grazer AK

Petar Filipovic (Hüftprobleme)

Yannick Oberleitner (fraglich)

Jacob Italiano (Wadenverletzung)

Alexander Hofleitner (unbekannt)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)

Daniel Antosch (Daumenverletzung)

Paul Piffer (unbekannte Verletzung)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Dominik Kirnbauer (Sprunggelenksverletzung)

Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)

Peter Kiedl (Meniskusverletzung)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL