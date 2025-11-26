Logout
Willkommen zum Ankick-Update der ADMIRAL Bundesliga! Hier halten wir dich über die wichtigsten News auf dem Laufenden
Ankick

Das Ankick-Update vor der 15. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Ante Bajic (SV Ried/1 Spiel)
  • Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC/1 Spiel)
  • Matthäus Taferner (WSG Tirol/1 Spiel)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

keine Verletzungen bekannt

Red Bull Salzburg

  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Karim Konate (fraglich)
  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
  • Anrie Chase (Muskelfaserriss)
  • Karim Onisiwo (muskuläre Probleme)
  • Christian Zawieschitzky (Rückenverletzung)

FK Austria Wien

  • Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Romeo Vucic (Knorpelschaden)
  • Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
  • Johannes Handl (Viruserkrankung)
  • Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Wolfsberger AC

  • David Skubl (Meniskusverletzung)

SK Rapid

  • Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
  • Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)
  • Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)
  • Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
  • Claudy Mbuyi (muskuläre Verletzung)
  • Jakob Schöller (Schulterverletzung)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Matthias Wetschka (Fußverletzung)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)
  • Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

  • Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
  • Quincy Butler (Knieverletzung)

Grazer AK

  • Petar Filipovic (Hüftprobleme)
  • Zeteny Jano (Bänderriss)
  • Jacob Italiano (Wadenverletzung)
  • Alexander Hofleitner (unbekannt)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)
  • Daniel Antosch (Daumenverletzung)
  • Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
  • Benedikt Zech (fraglich)

SV Ried

  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
  • Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)
  • Peter Kiedl (Meniskusverletzung)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

