Das Ankick-Update vor der 15. Runde
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Ante Bajic (SV Ried/1 Spiel)
- Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC/1 Spiel)
- Matthäus Taferner (WSG Tirol/1 Spiel)
Verletzte/fragliche Spieler
keine Verletzungen bekannt
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Karim Konate (fraglich)
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
- Anrie Chase (Muskelfaserriss)
- Karim Onisiwo (muskuläre Probleme)
- Christian Zawieschitzky (Rückenverletzung)
- Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Romeo Vucic (Knorpelschaden)
- Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
- Johannes Handl (Viruserkrankung)
- Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
- David Skubl (Meniskusverletzung)
- Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
- Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)
- Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Claudy Mbuyi (muskuläre Verletzung)
- Jakob Schöller (Schulterverletzung)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Matthias Wetschka (Fußverletzung)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Jed Drew (Rückenverletzung)
- Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
- Quincy Butler (Knieverletzung)
- Petar Filipovic (Hüftprobleme)
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Jacob Italiano (Wadenverletzung)
- Alexander Hofleitner (unbekannt)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)
- Daniel Antosch (Daumenverletzung)
- Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
- Benedikt Zech (fraglich)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)
- Peter Kiedl (Meniskusverletzung)
