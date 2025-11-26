Das Ankick-Update vor der 15. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Ante Bajic (SV Ried/1 Spiel)

Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC/1 Spiel)

Matthäus Taferner (WSG Tirol/1 Spiel)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

keine Verletzungen bekannt

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (fraglich)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

Karim Onisiwo (muskuläre Probleme)

Christian Zawieschitzky (Rückenverletzung)

FK Austria Wien

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)

Johannes Handl (Viruserkrankung)

Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)

Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

Claudy Mbuyi (muskuläre Verletzung)

Jakob Schöller (Schulterverletzung)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Matthias Wetschka (Fußverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Quincy Butler (Knieverletzung)

Grazer AK

Petar Filipovic (Hüftprobleme)

Zeteny Jano (Bänderriss)

Jacob Italiano (Wadenverletzung)

Alexander Hofleitner (unbekannt)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)

Daniel Antosch (Daumenverletzung)

Paul Piffer (unbekannte Verletzung)

Benedikt Zech (fraglich)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)

Peter Kiedl (Meniskusverletzung)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL