Das Ankick-Update vor der 19. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 19. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Alem Pasic (Blau-Weiß Linz)

Ramiz Harakate (GAK)

Rene Renner (WAC

Marco Sulzner (WAC)

Mohamed Ouedraogo (Altach)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knie)

John Mellberg (Knie)

Yorbe Vertessen

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

SV Ried

Dominik Stöger

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)

Jannes Horn

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

Markus Pink (Bänderriss Knie)

Jessic Ngankam (Oberschenkel)

Alessandro Schöpf (Grippe)

Donis Avdijaj (Knöchel)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulter)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Grazer AK

Jacob Italiano (Wadenverletzung)

Zeteny Jano (Bänderriss)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Elias Bakatukanda (Außenbandriss)

Matthias Wetschka (Fuß)

Zu- und Abgänge

FC Red Bull Salzburg

Zugänge: Damir Redzic (Dunajska Streda), Tim Drexler (TSG Hoffenheim)

Damir Redzic (Dunajska Streda), Tim Drexler (TSG Hoffenheim) Abgänge: Petar Ratkov (Lazio Rom), Jacob Rasmussen (Kaiserslautern), Lucas Gourna (Le Havre AC, Leihe)

LASK

Zugänge: Xavier Mbuyamba (FC Volendam)

Xavier Mbuyamba (FC Volendam) Abgänge: Bryan Teixeira (Zalgiris), Lenny Pintor (Eyüpspor)

SK Sturm Graz

Zugänge: Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Gizo Mamageishvili (Iberia 1999), Paul Koller (SCR Altach), Jusuf Gazibegovic (Köln, Leihe), Albert Vallci (FC St. Gallen), Rory Wilson (Aston Villa, Leihe)

Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Gizo Mamageishvili (Iberia 1999), Paul Koller (SCR Altach), Jusuf Gazibegovic (Köln, Leihe), Albert Vallci (FC St. Gallen), Rory Wilson (Aston Villa, Leihe) Abgänge: Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers), Tomi Horvat (Bristol City), Tim Oermann (Bayer Leverkusen, Leih-Ende), Oliver Christensen (Fiorentina, Leih-Ende), Alexandar Borkovic (SKN St.Pölten), Julius Beck (Elfsborg)

TSV Hartberg

Zugänge: Konstantin Schopp (Mainz, Leihe), Luca Pazourek (Austria Wien, Leihe)

Konstantin Schopp (Mainz, Leihe), Luca Pazourek (Austria Wien, Leihe) Abgänge: Björn Hardley (FC Dordrecht), Dominik Prokop (Zeljeznicar), Patrik Mijic (AE Kifisias, Leihe), Elias Scherf (SCR Altach)

FK Austria Wien

Zugänge: Dominik Nisandzic (Young Violets)

Dominik Nisandzic (Young Violets) Abgänge: Muharem Huskovic (Zeljeznicar), Luca Pazourek (TSV Hartberg, Leihe)

SV Ried

Zugänge: Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (Bayern II, Leihe)

Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (Bayern II, Leihe) Abgänge: Mark Grosse (GAK), Ekain Akzune (Athletic Bilbao, Leih-Ende)

SK Rapid

Zugänge: Yusuf Demir (Galatasaray), Andreas Weimann (Derby County, Leihe)

Yusuf Demir (Galatasaray), Andreas Weimann (Derby County, Leihe) Abgänge: Noah Bischof (FC Dordrecht), Furkan Dursun (FC Thun)

Wolfsberger AC

Zugänge: David Djuric (Roter Stern), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt, Leihe), Emin Kujovic (Köln, Leihe)

David Djuric (Roter Stern), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt, Leihe), Emin Kujovic (Köln, Leihe) Abgänge: Chibuike Nwaiwu (Tranzonspor), Mickael Dosso (Al-Khor SC, Leihe)

SCR Altach

Zugänge: Precious Benjamin (Hoffenheim, Leihe), Blendi Idrizi (Vereinslos), Rassa Rahmani (Landskrona), Elias Scherf (TSV Hartberg)

Precious Benjamin (Hoffenheim, Leihe), Blendi Idrizi (Vereinslos), Rassa Rahmani (Landskrona), Elias Scherf (TSV Hartberg) Abgänge: Paul Koller (Sturm Graz), Leonardo Lukacevic (Kosice)

WSG Tirol

Zugänge: Keine

Keine Abgänge: Florian Rieder (Austria Salzburg)

Grazer AK

Zugänge: Mark Grosse (SV Ried), Mathias Olesen (Greuther Fürth, Leihe), Leon Klassen (Darmstadt, Leihe), Franz Stolz (Genua, Leihe)

Mark Grosse (SV Ried), Mathias Olesen (Greuther Fürth, Leihe), Leon Klassen (Darmstadt, Leihe), Franz Stolz (Genua, Leihe) Abgänge: Sadik Fofana (Lecce), Marco Gantschnig (Vienna), Petar Filipovic (Vereinslos), Tio Cipot (NK Maribor)

FC Blau-Weiß Linz

Zugänge: Isak Dahlqvist (Örgryte), Cheick Conde (Venezia, Leihe), Nico Mantl (FC Arouca, Leihe), David Riegler (SKN St. Pölten)

Isak Dahlqvist (Örgryte), Cheick Conde (Venezia, Leihe), Nico Mantl (FC Arouca, Leihe), David Riegler (SKN St. Pölten) Abgänge: Marcel Schantl (Vereinslos), Viktor Baier (Pilsen, Leih-Ende)

Die 5er-Kette zur 19. Runde: