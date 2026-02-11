Das Ankick-Update vor der 19. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 19. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Alem Pasic (Blau-Weiß Linz)
- Ramiz Harakate (GAK)
- Rene Renner (WAC
- Marco Sulzner (WAC)
- Mohamed Ouedraogo (Altach)
Verletzte/fragliche Spieler
- Takumu Kawamura (Knie)
- John Mellberg (Knie)
- Yorbe Vertessen
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Dominik Stöger
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Jean Marcelin (Oberschenkel)
- Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)
- Jannes Horn
- Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
- Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
- David Skubl (Meniskusverletzung)
- Markus Pink (Bänderriss Knie)
- Jessic Ngankam (Oberschenkel)
- Alessandro Schöpf (Grippe)
- Donis Avdijaj (Knöchel)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Diego Madritsch (Schulter)
- Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
- Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)
- Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
- Jacob Italiano (Wadenverletzung)
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Elias Bakatukanda (Außenbandriss)
- Matthias Wetschka (Fuß)
Zu- und Abgänge
- Zugänge: Damir Redzic (Dunajska Streda), Tim Drexler (TSG Hoffenheim)
- Abgänge: Petar Ratkov (Lazio Rom), Jacob Rasmussen (Kaiserslautern), Lucas Gourna (Le Havre AC, Leihe)
- Zugänge: Xavier Mbuyamba (FC Volendam)
- Abgänge: Bryan Teixeira (Zalgiris), Lenny Pintor (Eyüpspor)
- Zugänge: Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Gizo Mamageishvili (Iberia 1999), Paul Koller (SCR Altach), Jusuf Gazibegovic (Köln, Leihe), Albert Vallci (FC St. Gallen), Rory Wilson (Aston Villa, Leihe)
- Abgänge: Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers), Tomi Horvat (Bristol City), Tim Oermann (Bayer Leverkusen, Leih-Ende), Oliver Christensen (Fiorentina, Leih-Ende), Alexandar Borkovic (SKN St.Pölten), Julius Beck (Elfsborg)
- Zugänge: Konstantin Schopp (Mainz, Leihe), Luca Pazourek (Austria Wien, Leihe)
- Abgänge: Björn Hardley (FC Dordrecht), Dominik Prokop (Zeljeznicar), Patrik Mijic (AE Kifisias, Leihe), Elias Scherf (SCR Altach)
- Zugänge: Dominik Nisandzic (Young Violets)
- Abgänge: Muharem Huskovic (Zeljeznicar), Luca Pazourek (TSV Hartberg, Leihe)
- Zugänge: Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (Bayern II, Leihe)
- Abgänge: Mark Grosse (GAK), Ekain Akzune (Athletic Bilbao, Leih-Ende)
- Zugänge: Yusuf Demir (Galatasaray), Andreas Weimann (Derby County, Leihe)
- Abgänge: Noah Bischof (FC Dordrecht), Furkan Dursun (FC Thun)
- Zugänge: David Djuric (Roter Stern), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt, Leihe), Emin Kujovic (Köln, Leihe)
- Abgänge: Chibuike Nwaiwu (Tranzonspor), Mickael Dosso (Al-Khor SC, Leihe)
- Zugänge: Precious Benjamin (Hoffenheim, Leihe), Blendi Idrizi (Vereinslos), Rassa Rahmani (Landskrona), Elias Scherf (TSV Hartberg)
- Abgänge: Paul Koller (Sturm Graz), Leonardo Lukacevic (Kosice)
- Zugänge: Keine
- Abgänge: Florian Rieder (Austria Salzburg)
- Zugänge: Mark Grosse (SV Ried), Mathias Olesen (Greuther Fürth, Leihe), Leon Klassen (Darmstadt, Leihe), Franz Stolz (Genua, Leihe)
- Abgänge: Sadik Fofana (Lecce), Marco Gantschnig (Vienna), Petar Filipovic (Vereinslos), Tio Cipot (NK Maribor)
- Zugänge: Isak Dahlqvist (Örgryte), Cheick Conde (Venezia, Leihe), Nico Mantl (FC Arouca, Leihe), David Riegler (SKN St. Pölten)
- Abgänge: Marcel Schantl (Vereinslos), Viktor Baier (Pilsen, Leih-Ende)
Die 5er-Kette zur 19. Runde: