Willkommen zum Ankick-Update der ADMIRAL Bundesliga! Hier halten wir dich über die wichtigsten News auf dem Laufenden
ADMIRAL Bundesliga

Das Ankick-Update vor der 19. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 19. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Alem Pasic (Blau-Weiß Linz)
  • Ramiz Harakate (GAK)
  • Rene Renner (WAC
  • Marco Sulzner (WAC)
  • Mohamed Ouedraogo (Altach)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

  • Takumu Kawamura (Knie)
  • John Mellberg (Knie)
  • Yorbe Vertessen

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)
  • Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)

SV Ried

  • Dominik Stöger
  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

SK Rapid

  • Jean Marcelin (Oberschenkel)
  • Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)
  • Jannes Horn
  • Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
  • Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Wolfsberger AC

  • David Skubl (Meniskusverletzung)
  • Markus Pink (Bänderriss Knie)
  • Jessic Ngankam (Oberschenkel)
  • Alessandro Schöpf (Grippe)
  • Donis Avdijaj (Knöchel)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Diego Madritsch (Schulter)
  • Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
  • Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

WSG Tirol

  • Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Grazer AK

  • Jacob Italiano (Wadenverletzung)
  • Zeteny Jano (Bänderriss)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Elias Bakatukanda (Außenbandriss)
  • Matthias Wetschka (Fuß)

Zu- und Abgänge

FC Red Bull Salzburg

  • Zugänge: Damir Redzic (Dunajska Streda), Tim Drexler (TSG Hoffenheim)
  • Abgänge: Petar Ratkov (Lazio Rom), Jacob Rasmussen (Kaiserslautern), Lucas Gourna (Le Havre AC, Leihe)

LASK

  • Zugänge: Xavier Mbuyamba (FC Volendam)
  • Abgänge: Bryan Teixeira (Zalgiris), Lenny Pintor (Eyüpspor)

SK Sturm Graz

  • Zugänge: Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Gizo Mamageishvili (Iberia 1999), Paul Koller (SCR Altach), Jusuf Gazibegovic (Köln, Leihe), Albert Vallci (FC St. Gallen), Rory Wilson (Aston Villa, Leihe)
  • Abgänge: Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers), Tomi Horvat (Bristol City), Tim Oermann (Bayer Leverkusen, Leih-Ende), Oliver Christensen (Fiorentina, Leih-Ende), Alexandar Borkovic (SKN St.Pölten), Julius Beck (Elfsborg)

TSV Hartberg

  • Zugänge: Konstantin Schopp (Mainz, Leihe), Luca Pazourek (Austria Wien, Leihe)
  • Abgänge: Björn Hardley (FC Dordrecht), Dominik Prokop (Zeljeznicar), Patrik Mijic (AE Kifisias, Leihe), Elias Scherf (SCR Altach)

FK Austria Wien

  • Zugänge: Dominik Nisandzic (Young Violets)
  • Abgänge: Muharem Huskovic (Zeljeznicar), Luca Pazourek (TSV Hartberg, Leihe)

SV Ried

  • Zugänge: Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (Bayern II, Leihe)
  • Abgänge: Mark Grosse (GAK), Ekain Akzune (Athletic Bilbao, Leih-Ende)

SK Rapid

  • Zugänge: Yusuf Demir (Galatasaray), Andreas Weimann (Derby County, Leihe)
  • Abgänge: Noah Bischof (FC Dordrecht), Furkan Dursun (FC Thun)

Wolfsberger AC

  • Zugänge: David Djuric (Roter Stern), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt, Leihe), Emin Kujovic (Köln, Leihe)
  • Abgänge: Chibuike Nwaiwu (Tranzonspor), Mickael Dosso (Al-Khor SC, Leihe)

SCR Altach

  • Zugänge: Precious Benjamin (Hoffenheim, Leihe), Blendi Idrizi (Vereinslos), Rassa Rahmani (Landskrona), Elias Scherf (TSV Hartberg)
  • Abgänge: Paul Koller (Sturm Graz), Leonardo Lukacevic (Kosice)

WSG Tirol

  • Zugänge: Keine
  • Abgänge: Florian Rieder (Austria Salzburg)

Grazer AK

  • Zugänge: Mark Grosse (SV Ried), Mathias Olesen (Greuther Fürth, Leihe), Leon Klassen (Darmstadt, Leihe), Franz Stolz (Genua, Leihe)
  • Abgänge: Sadik Fofana (Lecce), Marco Gantschnig (Vienna), Petar Filipovic (Vereinslos), Tio Cipot (NK Maribor)

FC Blau-Weiß Linz

  • Zugänge: Isak Dahlqvist (Örgryte), Cheick Conde (Venezia, Leihe), Nico Mantl (FC Arouca, Leihe), David Riegler (SKN St. Pölten)
  • Abgänge: Marcel Schantl (Vereinslos), Viktor Baier (Pilsen, Leih-Ende)

Die 5er-Kette zur 19. Runde:

