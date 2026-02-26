Logout
Ankick

Das Ankick-Update vor der 21. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 21. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Jeyland Mitchell (Sturm Graz)
  • Martin Moormann (Blau-Weiß Linz)
  • Ercan Kara (SK Rapid)
  • Kingstone Mutandwa (SV Ried)
  • Moritz Wels (WSG Tirol)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Yorbe Vertessen (Oberschenkelverletzung)
  • Valentin Sulzbacher (Wadenverletzung)
  • Justin Omoregie (Schulterverletzung)
  • Jannik Schuster

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)
  • Modou Keba Cisse

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)
  • Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)
  • Jusuf Gazibegovic (Oberschenkelprobleme)
  • Otar Kiteishvili (Oberschenkelprobleme)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)
  • Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)

SV Ried

  • Dominik Stöger
  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
  • Fabian Rossdorfer

SK Rapid

  • Jean Marcelin (Oberschenkel)
  • Petter Nosa Dahl (fraglich)
  • Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
  • Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
  • Martin Ndzie (Knieverletzung)

Wolfsberger AC

  • Markus Pink (Bänderriss Knie)
  • Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Diego Madritsch (Schulterverletzung)
  • Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
  • Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

WSG Tirol

  • Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
  • Matthäus Taferner
  • Adam Stejskal (Augenverletzung)

Grazer AK

  • Zeteny Jano (Bänderriss)
  • Yannick Oberleitner (Knie-OP)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Elias Bakatukanda (Außenbandriss Sprunggelenk)
  • Matthias Wetschka (Fußverletzung)
  • Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)

Die 5er-Kette der 21. Runde

Werbung