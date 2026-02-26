Das Ankick-Update vor der 21. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 21. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Jeyland Mitchell (Sturm Graz)

Martin Moormann (Blau-Weiß Linz)

Ercan Kara (SK Rapid)

Kingstone Mutandwa (SV Ried)

Moritz Wels (WSG Tirol)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Yorbe Vertessen (Oberschenkelverletzung)

Valentin Sulzbacher (Wadenverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Jannik Schuster

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Modou Keba Cisse

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

Jusuf Gazibegovic (Oberschenkelprobleme)

Otar Kiteishvili (Oberschenkelprobleme)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)

SV Ried

Dominik Stöger

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Fabian Rossdorfer

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Petter Nosa Dahl (fraglich)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Wolfsberger AC

Markus Pink (Bänderriss Knie)

Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulterverletzung)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Matthäus Taferner

Adam Stejskal (Augenverletzung)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Elias Bakatukanda (Außenbandriss Sprunggelenk)

Matthias Wetschka (Fußverletzung)

Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)

Die 5er-Kette der 21. Runde