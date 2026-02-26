Das Ankick-Update vor der 21. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 21. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Jeyland Mitchell (Sturm Graz)
- Martin Moormann (Blau-Weiß Linz)
- Ercan Kara (SK Rapid)
- Kingstone Mutandwa (SV Ried)
- Moritz Wels (WSG Tirol)
Verletzte/fragliche Spieler
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Yorbe Vertessen (Oberschenkelverletzung)
- Valentin Sulzbacher (Wadenverletzung)
- Justin Omoregie (Schulterverletzung)
- Jannik Schuster
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Modou Keba Cisse
- Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)
- Jusuf Gazibegovic (Oberschenkelprobleme)
- Otar Kiteishvili (Oberschenkelprobleme)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)
- Dominik Stöger
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Fabian Rossdorfer
- Jean Marcelin (Oberschenkel)
- Petter Nosa Dahl (fraglich)
- Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
- Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
- Martin Ndzie (Knieverletzung)
- Markus Pink (Bänderriss Knie)
- Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Diego Madritsch (Schulterverletzung)
- Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
- Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)
- Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
- Matthäus Taferner
- Adam Stejskal (Augenverletzung)
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Yannick Oberleitner (Knie-OP)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Elias Bakatukanda (Außenbandriss Sprunggelenk)
- Matthias Wetschka (Fußverletzung)
- Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)