Das Ankick-Update vor der 22. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 22. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Mark Grosse (GAK)

Beres Owusu (GAK)

Cheick Mamadou Diabate (Wolfsberger AC)

Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz)

Romeo Amane (SK Rapid)

Jakob Schöller (SK Rapid)

Philipp Pomer (SV Ried)

Valentino Müller (WSG Tirol)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Yorbe Vertessen (Oberschenkelverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Sota Kitano (Oberschenkelverletzung)

Stefan Lainer (Oberschenkelverletzung)

Tim Drexler (Rückenverletzung)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

Jusuf Gazibegovic (Oberschenkelprobleme)

Gizo Mamageishvili (fraglich)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Dominik Weixelbraun (fraglich)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulterverletzung)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

SV Ried

Dominik Stöger (fraglich)

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Fabian Rossdorfer (fraglich)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Matthäus Taferner (fraglich)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

Markus Pink (Bänderriss Knie)

Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

Arbnor Prenqi (Rissquetschwunde)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Elias Bakatukanda (Außenbandriss Sprunggelenk)

Matthias Wetschka (Fußverletzung)

