Das Ankick-Update vor der 22. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 22. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Mark Grosse (GAK)
  • Beres Owusu (GAK)
  • Cheick Mamadou Diabate (Wolfsberger AC)
  • Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz)
  • Romeo Amane (SK Rapid)
  • Jakob Schöller (SK Rapid)
  • Philipp Pomer (SV Ried)
  • Valentino Müller (WSG Tirol)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Yorbe Vertessen (Oberschenkelverletzung)
  • Justin Omoregie (Schulterverletzung)
  • Sota Kitano (Oberschenkelverletzung)
  • Stefan Lainer (Oberschenkelverletzung)
  • Tim Drexler (Rückenverletzung)

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)
  • Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)
  • Jusuf Gazibegovic (Oberschenkelprobleme)
  • Gizo Mamageishvili (fraglich)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)
  • Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)

SK Rapid

  • Jean Marcelin (Oberschenkel)
  • Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
  • Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
  • Martin Ndzie (Knieverletzung)
  • Dominik Weixelbraun (fraglich)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Diego Madritsch (Schulterverletzung)
  • Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
  • Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

SV Ried

  • Dominik Stöger (fraglich)
  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
  • Fabian Rossdorfer (fraglich)

WSG Tirol

  • Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
  • Matthäus Taferner (fraglich)

Wolfsberger AC

  • David Skubl (Meniskusverletzung)
  • Markus Pink (Bänderriss Knie)
  • Jessic Ngankam (Oberschenkelverletzung)

Grazer AK

  • Zeteny Jano (Bänderriss)
  • Yannick Oberleitner (Knie-OP)
  • Arbnor Prenqi (Rissquetschwunde)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Elias Bakatukanda (Außenbandriss Sprunggelenk)
  • Matthias Wetschka (Fußverletzung)

