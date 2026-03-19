Das Ankick-Update vor der 24. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Martin Kreuzriegler (GAK)

Tobias Kainz (TSV Hartberg)

Youba Diarra (TSV Hartberg)

Michael Sollbauer (SV Ried)

Cheik Mamadou Diabate (WAC)

Mohamed Ouedraogo (SCR Altach)

Joane Gadou (Red Bull Salzburg)

Abubakr Barry (FK Austria Wien)

Tin Plavotic (FK Austria Wien)

Paul Koller (SK Sturm Graz)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Sota Kitano (Oberschenkelverletzung)

Stefan Lainer (Oberschenkelverletzung)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Daniil Khudyakov (Muskelverletzung)

Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)

Jusuf Gazibegovic (fraglich)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

Krystof Danek (Muskulverletzung)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Kelvin Boateng (Mittelhandbruch)

Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

Sanel Saljic (Oberschenkelverletzung)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Dominik Weixelbraun (fraglich)

Daniel Nunoo (Muskelverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Diego Madritsch (Schulterverletzung)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Paul Piffer (Bandscheibenvorfall)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Matthäus Taferner

Wolfsberger AC

Markus Pink (Bänderriss Knie)

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Die 5er-Kette der 23. Runde