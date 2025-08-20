Logout
Willkommen zum Ankick-Update der ADMIRAL Bundesliga! Hier halten wir dich über die wichtigsten News auf dem Laufenden
Ankick

Das Ankick-Update vor der 4. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 4. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Sadik Fofana (GAK/Rote Karte)
  • Anderson (Blau-Weiß Linz/Rote Karte)
  • Chibuike Nwaiwu (WAC/Gelb-rote Karte)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

  • Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)
  • Alexander Borkovic (Kreuzbandriss)
  • Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)

Red Bull Salzburg

  • Christian Zawieschitzky (Wadenverletzung)
  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Karim Konate (Kreuzbandriss)
  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)
  • Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
  • Karim Onisiwo (Oberschenkelverletzung)
  • Sota Kitano (Knöchelverletzung)
  • Frans Krätzig (muskuläre Probleme)
  • Anrie Chase (Muskelfaserriss)

FK Austria Wien

  • Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
  • Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Romeo Vucic (Knorpelschaden)
  • Kelvin Boateng (Schlag auf den Knöchel)
  • Aleksandar Dragovic (Oberschenkelverletzung)
  • Konstantin Aleksa (unbekannt)

Wolfsberger AC

  • Erik Kojzek (Ellenbogenverletzung)
  • Donis Avdijaj (Muskelverletzung)

SK Rapid

  • Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
  • Noah Bischof (Sprunggelenk)
  • Moritz Oswald (Sehneneinriss Fuß)
  • Jakob Schöller (Oberschenkel)
  • Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)
  • Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

FC Blau-Weiß Linz

  • Alexander Briedl (Schambein)

LASK

  • keine bekannten Verletzungen

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)
  • Youba Diarra (unbekannte Verletzung)

WSG Tirol

  • Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
  • Ademola Ola-Adebomi (noch nicht spielberechtigt)
  • David Falkner (Meniskusverletzung)

Grazer AK

  • Petar Filipovic (Trainingsrückstand)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Lukas Jäger (unbekannte Verletzung)

SV Ried

  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!

