Das Ankick-Update vor der 4. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 4. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
ADMIRAL Bundesliga
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Sadik Fofana (GAK/Rote Karte)
- Anderson (Blau-Weiß Linz/Rote Karte)
- Chibuike Nwaiwu (WAC/Gelb-rote Karte)
Verletzte/fragliche Spieler
- Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)
- Alexander Borkovic (Kreuzbandriss)
- Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)
- Christian Zawieschitzky (Wadenverletzung)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Karim Konate (Kreuzbandriss)
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)
- Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
- Karim Onisiwo (Oberschenkelverletzung)
- Sota Kitano (Knöchelverletzung)
- Frans Krätzig (muskuläre Probleme)
- Anrie Chase (Muskelfaserriss)
- Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
- Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Romeo Vucic (Knorpelschaden)
- Kelvin Boateng (Schlag auf den Knöchel)
- Aleksandar Dragovic (Oberschenkelverletzung)
- Konstantin Aleksa (unbekannt)
- Erik Kojzek (Ellenbogenverletzung)
- Donis Avdijaj (Muskelverletzung)
- Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
- Noah Bischof (Sprunggelenk)
- Moritz Oswald (Sehneneinriss Fuß)
- Jakob Schöller (Oberschenkel)
- Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Alexander Briedl (Schambein)
- keine bekannten Verletzungen
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Youba Diarra (unbekannte Verletzung)
- Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
- Ademola Ola-Adebomi (noch nicht spielberechtigt)
- David Falkner (Meniskusverletzung)
- Petar Filipovic (Trainingsrückstand)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Lukas Jäger (unbekannte Verletzung)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL
Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!