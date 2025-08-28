Das Ankick-Update vor der 5. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 5. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

Allgemeine Transfermarkt-Info

Leider wurden wir in den vergangenen Tagen auf einige Fälle aufmerksam, in denen Spieler für ein Vielfaches ihres eigentlichen Werts gehandelt wurden.

Das betraf Käufe und Verkäufe der Spieler Petar Filipovic, David Jaunegg, Ekain Azkune, Julian Halwachs, Belmin Beganovic und Nevio Zotz. Diese wurden von einer Gruppe von User:Innen künstlich in die Höhe getrieben.

Der Fehler ist mittlerweile korrigiert worden und sollte künftig nicht mehr auftreten. Wir bedanken uns bei allen User:Innen, die uns dazu Feedback geschickt haben!

WAS BEDEUTET DAS?

Uns ist bewusst, dass durch die kurzzeitig verschobenen Marktwerte in vielen Ankick-Ligen ein Ungleichgewicht der erhaltenen Transfersummen entstanden ist. Deshalb erfolgt ein Update mit folgenden Auswirkungen:

Alle User:Innen, die seit Ende vergangener Woche die oben genannten Spieler zu stark überhöhten hohen Preisen verkauft haben, bekommen die Differenz der Transfersumme zum Richtwert des Spielers von ihrem Konto abgezogen .

. Dadurch können User:Innen, die das erhaltene Geld bereits reinvestiert haben, auch ein Minus auf dem Konto haben.

Wir entschuldigen uns bei allen, die von diesem Schritt betroffen sind. Uns ist aber wichtig, dass Ankick ein faires Spiel für alle bleibt, in dem es keine Wettbewerbsvorteile aufgrund von Bugs oder Exploits gibt.

P.S.: Jene User:Innen, die für die Transfermarkt-Manipulation verantwortlich waren, sind mittlerweile gesperrt worden. Unser Strafsenat (siehe oben) kennt keine Gnade.

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Sascha Horvath (LASK/Gelb-Rote Karte)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)

Alexander Borkovic (Kreuzbandriss)

Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)

Red Bull Salzburg

Christian Zawieschitzky (Wadenverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (Kreuzbandriss)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Karim Onisiwo (Oberschenkelverletzung)

Frans Krätzig (muskuläre Probleme)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

FK Austria Wien

Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Kang-hee Lee (Innenbandriss)

Wolfsberger AC

Erik Kojzek (Ellenbogenverletzung)

Donis Avdijaj (Muskelverletzung)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenk)

Jakob Schöller (Oberschenkel)

Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

FC Blau-Weiß Linz

Nico Maier (unbekannt)

Ronivaldo (Muskelfaserriss)

LASK

keine bekannten Verletzungen

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Grazer AK

keine bekannten Verletzungen

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Lukas Jäger (unbekannte Verletzung)

Ousmane Diawara (fraglich)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!