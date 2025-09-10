Das Ankick-Update vor der 6. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 6. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Tobias Koch (Grazer AK/Rote Karte)
Verletzte/fragliche Spieler
- Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)
- Alexander Borkovic (Kreuzbandriss)
- Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)
- Jeyland Mitchell (Trainingsrückstand)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Karim Konate (Kreuzbandriss)
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)
- Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
- Karim Onisiwo (Oberschenkelverletzung)
- Anrie Chase (Muskelfaserriss)
- Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
- Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Romeo Vucic (Knorpelschaden)
- Kang-hee Lee (Innenbandriss)
- Tin Plavotic (unbekannt)
- Johannes Handl (Viruserkrankung)
- Erik Kojzek (Ellenbogenverletzung)
- Donis Avdijaj (Muskelverletzung)
- Nikolas Polster (Knieprobleme)
- Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
- Noah Bischof (Sprunggelenk)
- Jakob Schöller (Oberschenkel)
- Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Nico Maier (unbekannt)
- Ronivaldo (Muskelfaserriss)
- Maximilian Entrup (unbekannt)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Jed Drew (Rückenverletzung)
- Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
- keine bekannten Verletzungen
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Ousmane Diawara (Muskelverletzung)
- Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)
- Benedikt Zech (Rippenbruch)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL
Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!