Das Ankick-Update vor der 7. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 7. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

keine gesperrten Spieler

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)

Alexander Borkovic (Kreuzbandriss)

Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)

Otar Kiteishvili (fraglich)

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (Kreuzbandriss)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Karim Onisiwo (Oberschenkelverletzung)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

FK Austria Wien

Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Kang-hee Lee (Innenbandriss)

Tin Plavotic (unbekannt)

Johannes Handl (Viruserkrankung)

Wolfsberger AC

Erik Kojzek (Ellenbogenverletzung)

Donis Avdijaj (Muskelverletzung)

Nikolas Polster (Knieprobleme)

David Skubl (Meniskusverletzung)

David Atanga (fraglich)

Markus Pink (fraglich)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenk)

Jakob Schöller (Oberschenkel)

Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

Louis Schaub (Achillessehnenprobleme)

Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme)

FC Blau-Weiß Linz

Nico Maier (unbekannt)

Ronivaldo (Muskelfaserriss)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Moritz Wels (Bänderriss)

Grazer AK

keine bekannten Verletzungen

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!