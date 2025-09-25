Das Ankick-Update vor der 8. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 8. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Gelbsperre:

Mike Bähre (SCR Altach)

Rotsperre:

Soumaila Diabaté (Red Bull Salzburg)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Axel Kayombo (Sprunggelenks-OP)

Alexander Borkovic (Kreuzbandriss)

Daniiel Khudyakov (Handgelenksverletzung)

Arjan Malic (Knochenmarkschwellung)

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Knieverletzung)

Karim Konate (Kreuzbandriss)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Valentin Sulzbacher (Oberschenkel)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

FK Austria Wien

Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Kang-hee Lee (Innenbandriss)

Tin Plavotic (unbekannt)

Johannes Handl (Viruserkrankung)

Wolfsberger AC

David Skubl (Meniskusverletzung)

David Atanga (fraglich)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenk)

Amin-Elias Gröller (unbekannte Verletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

Petter Nosa Dahl (fraglich)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

Bendeguz Bolla (fraglich)

FC Blau-Weiß Linz

Shon Weissman (fraglich)

Alexander Briedl (fraglich)

Fabio Varesi-Strauß (fraglich)

Anderson (Kreuzbandriss)

Nico Maier (unbekannt)

Simon Seidl (Außenbandverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Grazer AK

keine bekannten Verletzungen

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Vesel Demaku (Schlüsselbeinbruch)

Lukas Gugganig (Bänderverletzung)

SV Ried

Jonathan Scherzer (Adduktorenprobleme)

Dominik Kirnbauer (Sprunggelenksverletzung)

Dominik Stöger (unbekannt)

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

Beim Ankick-„Mini-Game“ 5er-Kette kannst du dich jede Woche mit Sky-Experte Alfred Tatar sowie in einer globalen Rangliste mit allen Ankick-Usern messen. Hier sind Fredls Tipps für die nächste Runde!