Das ATP 250 Turnier in Antwerpen mit Dominic Thiem live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Alle Auftritte des österreichischen Tennis-Stars bei den European Open in Antwerpen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In Belgien schlagen neben Dominic Thiem u.a. die Top-Spieler Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime und Andy Murray auf

Sky Sport Austria berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Hartplatz-Turnier

Der nächste Turnier-Aufenthalt auf dem Weg zurück in die Top-100 der Weltrangliste führt Dominic Thiem nach Antwerpen. In Gijon konnte der Lichtenwörther diese Woche bereits mit starken Auftritten begeistern. Kann er den Aufwärtstrend bei den European Open fortsetzen? Sky Sport Austria berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Turnier aus Belgien.





Beim Hartplatz-Turnier sind neben Dominic Thiem unter anderem die Top-Spieler Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime und Andy Murray am Start.



Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.



Das ATP 250 Turnier in Antwerpen live & exklusiv bei Sky Sport Austria:



Montag, 17.10., ab 15:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 18.10., ab 12:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 19.10., ab 12:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 20.10., ab 12:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 21.10., ab 12:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 22.10., ab 15:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Sonntag, 23.10., das Finale ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

