Das ATP 250er Turnier in Estoril mit Dominic Thiem ab Montag live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der nächste Auftritt des österreichischen Tennis-Stars auf der ATP Tour live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Im portugiesischen Estoril schlagen neben Dominic Thiem u.a. auch die Topspieler Felix Auger-Alliassime, Cameron Norrie und Diego Schwartzman auf

Sky Sport Austria berichtet ab Montag täglich live & exklusiv vom ATP 250er Sandplatz-Turnier in Estoril

Wien, 22. April 2022 – Nach seinem Comeback beim ATP-Turnier in Belgrad am vergangenen Dienstag dürfen sich Sky Seher:innen schon in der kommenden Woche erneut auf Dominic Thiem freuen. Beim ATP 250er Turnier in Estoril setzt der Niederösterreicher seine Rückkehr auf der Tennis-Bühne fort. Bei der Niederlage gegen John Millman in Serbien zeigte sich Thiem bereits stark verbessert gegenüber dem Auftritt in Marbella. Ob Österreichs Aushängeschild in Portugal seinen ersten Sieg nach knapp 300 Tagen feiern kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria zu sehen.





In dem hochkarätig besetzten Turnier schlagen neben Dominic Thiem unter anderem die Topspieler Felix Auger-Alliassime, Cameron Norrie und Diego Schwartzman auf.



Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.



Das ATP-250-Turnier in Estoril live & exklusiv bei Sky Sport Austria:



Montag, 25.4., ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 26.4., ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Mittwoch, 27.4., ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Donnerstag, 28.4., ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Freitag, 29.4., ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 30.4., die Halbfinal-Spiele ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Sonntag, 1.5., das Finale ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Artikelbild: Imago