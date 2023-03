Das ATP Masters in Miami mit Dominic Thiem ab Mittwoch täglich live und exklusiv bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Nach dem ersten Masters des Jahres in Indian Wells geht es für die Tennis-Elite direkt mit dem nächsten 1000er-Turnier weiter. Dominic Thiem & Co. schlagen im Sunshine State Florida bei den Miami Open auf. Für den Österreicher endeten die BNP Paribas Open bereits nach dem Erstundenspiel gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Damit steht Thiem in diesem Jahr bei einer Bilanz von sechs Niederlagen zu einem Sieg. Kann der Lichtenwörther bei den Miami Open zurück auf die Siegerstraße finden? Sky zeigt alle Spiele des österreichischen Tennis-Stars beim zweiten Masters des Jahres live & exklusiv.

Neben Dominic Thiem schlagen in Miami die Top-Stars rund um Vorjahres-Champion Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime & Co. auf. Ab Mittwoch berichtet Sky täglich bis zum Finale am Sonntag, den 2.4., live & exklusiv aus Florida.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Das ATP Masters 1000 in Miami live bei Sky:

Mittwoch, 22.3., ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 23.3., ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 24.3., ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 25.3., ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 26.3., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Montag, 27.3.. ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 28.3., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 29.3., ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Donnerstag, 30.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Freitag, 31.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 1.4., ab 21:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 2.4., das Finale ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

