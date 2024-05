Das ATP Masters in Rom mit Sebastian Ofner: Die Italian Open 2024 exklusiv bei Sky

Ab morgen Dienstag bis Sonntag, 19. Mai berichtet Sky vom kombinierten ATP- und WTA-Turnier täglich live aus Rom auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Austria

Als Experten sind Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und der ehemalige Thiem-Coach Benjamin Ebrahimzadeh im Einsatz

Alle Spiele von Sebastian Ofner sehen Sky Kund:innen live bei Sky Sport Austria

24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis mit den besten Spielen des Tages

Alle verfügbaren Tennismatches und Courts des Turniers auf Sky Q

Mit dem Sky X-Traumpass das Turnier live streamen

Im Foro Italico, einem Sportstättenkomplex in Rom, findet das dritte und zugleich letzte 1000er-Turnier der diesjährigen Sandplatzsaison statt. Bei den Herren wird auch Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner wieder an den Start gehen. Novak Djokovic kehrt in Rom topgesetzt wieder zurück, nachdem er zuvor auf die Madrid Open verzichtet hatte.

Als Experten sind beim Turnier Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und erstmals Benjamin Ebrahimzadeh im Einsatz. Der ehemalige deutsch-iranische Tennisspieler und heutige Trainer trainierte u. a. Dominic Thiem, Andrea Petkovic und Angelique Kerber.

Jens Westen, Nicola Geuer, Stefan Hempel, Marcel Meinert, Michael Fuchs, Markus Götz, Jürgen Müller, Andreas Thies, Hannes Hermann und Paul Häuser, der das ATP-Finale begleiten wird, kommentieren. Antonia Wisgickl ist als Field-Reporterin unterwegs.

Das Internationali BNL d’Italia 2024 live bei Sky:

Dienstag, 11:00 Uhr: 1. Tag

Mittwoch, 11:00 Uhr: 2. Tag

Donnerstag, 11:00 Uhr: 3. Tag

Freitag, 11:00 Uhr: 4. Tag

Samstag, 11:00 Uhr: 5. Tag

Sonntag, 11:00 Uhr: 6. Tag

Montag, 11:00 Uhr: 7. Tag

Dienstag, 11:00 Uhr: 8. Tag

Mittwoch, 13:00 Uhr: 9. Tag

Donnerstag, 13:00 Uhr: Viertelfinale

Freitag, 15:25 Uhr: Halbfinale ATP

Samstag, 16:55 Uhr: WTA Finale

Sonntag, 17:30 Uhr: ATP Finale

Beitragsbild: Imago