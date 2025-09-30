Das Auftaktmatch von Sebastian Ofner beim ATP Masters in Shanghai am Mittwoch live bei Sky

Ofner trifft morgen um 6:30 Uhr auf den Italiener – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 Sky überträgt die ATP Finals, alle ATP 1000 Turniere sowie die meisten ATP 500 und ATP 250 Turniere live Mit Sky Stream einfach und unkompliziert streamen



Nach einer Pause von etwas mehr als einem Monat möchte Sebastian Ofner beim ATP Masters 1000 Turnier in Shanghai wieder durchstarten. In China trifft der Steirer morgen um 6:30 Uhr auf den Italiener Luca Nardi. Fans können die Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Weltklasse-Tennis bei Sky Sport

Sky Sport überträgt fast täglich Weltklasse-Tennis live, 2025 insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Matches von fast allen Turnieren der ATP Tour und der WTA Tour. Fester Bestandteil sind dabei die ATP Finals und die WTA Finals, alle ATP 1000 Turniere sowie die meisten ATP 500 und ATP 250 Turniere.

Bild: Imago