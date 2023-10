Das Auftaktmatch von Sebastian Ofner beim ATP Masters von Shanghai morgen live & exklusiv bei Sky

Sebastian Ofner gegen Juan Pablo Varillas im vierten Spiel nach 6:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis (mit dem Sky X-Traumpass das Match live streamen!)

Sky berichtet täglich live vom ATP-1000-Turnier

Nach seinem Erfolgslauf in Astana, der erst im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Adrian Mannarino endete, schlägt Sebastian Ofner morgen beim ATP Masters von Shanghai auf. Im Auftaktspiel trifft Österreichs Nummer 1 auf den Peruaner Juan Pablo Varillas. Kann der Steirer an seine Leistungen in Kasachstan anknüpfen und in die nächste Runde des Masters einziehen? Die Antwort gibt es im vierten Spiel nach 6:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Beitragsbild: Imago