Das Champions League Achtelfinale mit Salzburg gegen Bayern live bei Sky Sport Austria

Sky Sport Austria zeigt auch alle weiteren Achtelfinal-Begegnungen der Königsklasse live. Darunter das Giganten-Duell Real Madrid mit David Alaba gegen das Starensemble von Paris SG mit Messi, Neymar & Mbappe, Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf Inter Mailand und Manchester United will mit Ronaldo gegen Atletico Madrid in die nächste Runde aufsteigen. Für Titelträger Chelsea geht es gegen OSC Lille. Bei Sky Sport Austria sind Fußballfans der UEFA Champions League immer mittendrin im Geschehen und haben die Auswahl die Begegnungen als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz zu verfolgen. Zudem kommen die Seher:innen in der gewohnt hochwertigen Vor- und Nachberichterstattung mit aufschlussreichen Analysen, spannenden Hintergrundgeschichten und packenden Zusammenfassungen auf Sky Sport Austria weiterhin voll auf ihre Kosten.

Sky Sport Austria bietet sämtliche 138 Spiele bis inklusive 2023/2024 des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

FC Salzburg – FC Bayern München live bei Sky Sport Austria

Paris St. Germain – Real Madrid live bei Sky Sport Austria

Atletico Madrid – Manchester United live bei Sky Sport Austria

Inter Mailand – FC Liverpool live bei Sky Sport Austria

FC Chelsea – OSC Lille live bei Sky Sport Austria

Sporting Lissabon – Manchester City live bei Sky Sport Austria

Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam live bei Sky Sport Austria

Villareal – Juventus Turin live bei Sky Sport Austria

