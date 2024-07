FC Salzburg gegen FC Twente Enschede am 6. August ab 20:40 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky zeigt in Österreich ab der kommenden Saison 185 Spiele der UEFA Champions League live

Sky bleibt die Heimat der UEFA-Klubwettbewerbe in Österreich: Die Fans dürfen sich bis 2027 auf 508 Spiele der UEFA-Klubwettbewerbe pro Saison freuen

Am Dienstag, 6. August, steigt der FC Salzburg in die Qualifikation zur UEFA Champions League ein. In der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation wartet auf die Salzburger der letztjährige Tabellen-Dritte der niederländischen Eredivisie FC Twente Enschede. Vor eigenem Publikum haben die Mozartstädter die Chance, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später zu schaffen und einer erneuten Champions-League-Teilnahme einen Schritt näher zu kommen. Wie sich das Team von Pepijn Lijnders gegen die Niederländer schlägt, ist am 6. August ab 20:40 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 3. Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League mit Salzburg live bei Sky:

Dienstag, 6. August 2024

​​​20:40 Uhr: FC Salzburg – FC Twente Enschede, live auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA