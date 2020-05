Das Comeback des Jahres: Sky zeigt ab Dienstag alle Spiele des packenden Tipico Bundesliga Finales live

Wien, 28. Mai 2020 – Das Warten auf Live-Fußball aus Österreich hat am kommenden Dienstag endlich ein Ende. Die Tipico Bundesliga geht nach der Spielpause in die finale Phase und Sky Seher sind bei allen 63 Spielen live dabei.

Wer wird österreichischer Meister? Wenn es nach Seriensieger Salzburg geht, kann es auf die Frage nur eine Antwort geben. Das Team von Jesse Marsch brennt darauf, die Aufholjagd nach der Spielpause endlich wieder aufzunehmen. Mit dem SK Rapid steht am Mittwoch gleich ein prominenter Gegner als Bewährungsprobe parat. Sky zeigt den Hit in Wals-Siezenheim ab 20:25 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Das Team des Grunddurchgangs, der LASK, kann im Kampf um den Meisterteller vorlegen. Im Heimspiel gegen den TSV Hartberg wollen die Oberösterreicher Verfolger Salzburg unter Druck setzen. Ob es den Linzern gelingt, ihre starke Form in die Meisterrunde mitzunehmen, ist ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD zu sehen. Zeitgleich geht es in der Steiermark wieder zur Sache. Der SK Sturm empfängt im Kampf um einen Europa League-Platz den Tabellennachbarn aus Wolfsberg. Fußballfans empfangen die Partie auf Sky Sport Austria 2 HD. Freunde der Original Sky Konferenz können die beiden Parallelspiele auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgen.

Zuerst rollt der Ball aber in der Qualifikationsgruppe, in der Abstiegssorgen und Träume vom internationalen Geschäft nur vier Punkte auseinanderliegen. Am Dienstag ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 HD greift der SV Mattersburg gegen den SCR Altach wieder ins Geschehen ein. Tabellenschlusslicht St. Pölten gastiert zur selben Zeit bei der WSG Tirol und kann mit einem Dreier die rote Laterne abgeben. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD zu sehen. Die beiden Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen. Das erste Abendspiel des Comeback-Spieltags der Tipico Bundesliga findet in Wien statt. Die Austria will gegen die Admira den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe verteidigen. Die Partie läuft auf Sky Sport Austria 1 HD.

Jubeln, mitzittern oder anfeuern: Das neue Feature #CouchKurve setzt die Zuseher daheim beim Bundesliga-Comeback in Szene und lässt sie selbst Teil der Fußball-Übertragung auf Sky werden. Fußballfans werden während des Spiels aufgerufen Fotos aus ihrem Wohnzimmer anzufertigen und mittels dem Hashtag #CouchKurve über Twitter, Instagram oder Facebook mit der Community und den anderen Fans zu teilen.

Auch wenn die Spiele ohne Publikum in den Stadien nicht dasselbe sein werden, setzt Sky alles daran, den Zuschauern im Saison-Finish ein TV-Erlebnis von hoher Qualität zu bieten.

Monika Coupkova, Director Sports Production: „So wie die Spieler, Fans und unsere Kunden freuen wir uns bei Sky ebenfalls darauf, dass die Tipico Bundesliga wieder losgeht und wir auch unter den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen unsere hohen Produktionsstandards unter Beweis stellen können. In den letzten Wochen haben wir in Abstimmung mit der Bundesliga größtes Augenmerk darauf gelegt, alles dafür zu tun, die Gesundheit aller Beteiligten sowohl in den Stadien als auch im Sky Studio zu gewährleisten.“

“Talk & Tore Spezial” zum Bundesliga-Comeback mit Top-Gästen

Die Comeback-Woche startet mit einem Fußball-Talk der Extraklasse. Entscheidungsträger wie Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter, SK Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek und Austria-Sportvorstand Peter Stöger diskutieren bei “Talk & Tore Spezial” am Montagabend zur Primetime ab 20:15 Uhr über die Fortsetzung der Tipico Bundesliga: Führt die Krise zu weitreichenden Veränderungen bei Transfers und Spielergehältern? Natürlich dreht sich der Live-Talk auch um sportliche Fragen zum Finale in der Tipico Bundesliga. Moderiert wird der spannungsgeladene Comeback-Talk von Thomas Trukesitz und Martin Konrad. Die Sendung kann frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD oder als Stream auf skysportaustria.at verfolgt werden.

Das Comeback der Tipico Bundesliga live bei Sky:

Montag, 1. Juni 2020

20:15 Uhr:

“Talk & Tore Spezial”, frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD und skysportaustria.at

Dienstag, 2. Juni 2020



17:30 Uhr



SV Mattersburg – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD

WSG Swarovski Tirol – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

20:25 Uhr

FK Austria Wien – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Walter Kogler

Mittwoch, 3. Juni 2020



17:30 Uhr



LASK – TSV Prolactal Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

20:25 Uhr



FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live auf Sky Sport Austria 1 HD



Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Hans Krankl & Andreas Herzog

