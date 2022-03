Das Debüt von Felix Magath bei Hertha BSC gegen Hoffenheim sowie FC Bayern gegen Union Berlin im „tipico Topspiel der Woche“ am Abend! Der Super Samstag live und exklusiv bei Sky

Der Berliner Paukenschlag am vergangenen Sonntag hallt immer noch nach und wird voraussichtlich bis zum nächsten Anstoß am Samstag um 15:30 Uhr nicht abklingen. Felix Magath ist ab sofort Cheftrainer von Hertha BSC. Dass der bisherige Coach Tayfun Korkut nach der 0:2-Niederlage in Mönchengladbach gehen musste, schien wenig überraschend – dass sein Nachfolger jedoch den Namen Magath trägt, sorgte in der Bundesliga-Szene für großes Staunen. Der 68-jährige Aschaffenburger, der bis 2021 bei der Admira tätig war, steht nun vor der großen Herausforderung, in den letzten acht Bundesligapartien die Hertha von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die Alte Dame in der Rückrunde noch keinen Sieg einfahren konnte. Kommender Gegner ist die TSG aus Hoffenheim (Rang sechs, jedoch punktgleich mit Leipzig und Freiburg), die zuletzt dem FC Bayern ein Unentschieden abtrotzte.

Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderator Michael Leopold begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem kommt es dann zum Schwaben-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg, die ebenfalls beide – wie Hertha BSC – stark abstiegsgefährdet sind.

Alle vier Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

FC Bayern gegen 1. FC Union Berlin im „tipico Topspiel der Woche“

Da waren es auf einmal nur noch vier Punkte, die der FC Bayern vor dem Zweitplatzierten Borussia Dortmund innehat. Die Meisterschaft ist wieder spannend und die Münchner kommen derzeit nicht zur Ruhe. Während in der Presse die noch nicht stattgefundenen Vertragsverlängerungen der Leistungsträger Neuer, Müller und Lewandowski diskutiert werden, beschäftigt sich Trainer Julian Nagelsmann insbesondere mit letztgenannter Personalie. Die Nummer neun des FCB musste zuletzt das Training abbrechen und droht gegen Union Berlin eventuell auszufallen. Die Berliner kassierten zuletzt in der 90. Spielminute das 1:1 gegen den VfB Stuttgart, wollen jedoch an den internationalen Plätz dranbleiben.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus der Allianz-Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Zur Einstimmung auf den Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen dem FC Bayern und Union Berlin. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Andre Schubert den FCB, während Mirko Slomka seinen Plan aus Sicht der Berliner präsentiert.

2. Deutsche Bundesliga: Spitzenspiel Werder Bremen – SV Darmstadt 98 am Samstagabend live

Nach dem Topspiel in der Deutschen Bundesliga folgt um 20:30 Uhr das Spitzenspiel der 2. Deutschen Bundesliga zwischen dem Drittplatzierten Werder Bremen und dem Tabellenführer Darmstadt 98. Gemeinsam mit St. Pauli und jeweils 48 Zählern sind alle drei Mannschaften punktgleich und wollen unbedingt zurück ins Oberhaus. Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka kommentieren das mit Spannung erwartete Flutlicht-Match im Wohninvest Weserstadion.

„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21.30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderatorin Nele Schenker mit Mirko Slomka den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach.

„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung sowie Sky Experte Lothar Matthäus. Darüber hinaus wird es anlässlich des Anti-Rassismus-Tags eine Schalte zu Jimmy Hartwig geben, der sich zu Rassismus im Fußball äußern wird.

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Britta Hofmann und Yannick Erkenbrecher, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der drei Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen und um 21:30 Uhr die Highlights von 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund.

Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.

Der 27. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit FC Bayern (Andre Schubert) – 1. FC Union Berlin (Mirko Slomka) auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Daniel Caligiuri“ auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: Hertha BSC – TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: VfB Stuttgart – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Werder Bremen – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit RB Leipzig – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Didi Hamann spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Köln – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Bild: Imago