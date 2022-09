Das Derby-Wochenende in der ADMIRAL Bundesliga: SK Sturm gegen den TSV Hartberg am Samstag & WAC gegen Klagenfurt sowie LASK gegen die SV Ried am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Sturm Graz – TSV Hartberg, Salzburg – WSG Tirol und Austria Wien – Austria Lustenau live und exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr SCR Altach – SK Rapid und WAC – Austria Klagenfurt live und exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss das Oberösterreich-Derby LASK – SV Ried live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Andreas Herzog am Sonntag

Am Wochenende ist Derby-Time in der ADMIRAL Bundesliga. In Oberösterreich empfängt der LASK die SV Ried, in Kärnten fordert der WAC Austria Klagenfurt und in der Steiermark geht es bei SK Sturm gegen den TSV Hartberg zur Sache.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Steiermark-Derby SK Sturm gegen den TSV Hartberg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Fans dürfen sich am Samstag wieder auf drei Parallel-Spiele freuen. Derby-Stimmung kommt in der Steiermark auf, wenn der SK Sturm den TSV Hartberg empfängt. Ob die Elf von Christian Ilzer den nächsten Sieg einfährt oder die Hartberger den favorisierten Blackies ein Bein stellen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zudem fordert Meister Salzburg die WSG Tirol. Für die Salzburger ist es die Generalprobe für den großen UEFA Champions League Auftakt gegen AC Milan am Dienstag – live bei Sky Sport Austria. Schießen sich die Salzburger für die Königsklasse warm? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 3. In der dritten Partie stehen sich die Wiener Austria und Austria Lustenau gegenüber. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Oberösterreich-Derby LASK gegen die SV Ried sowie dem Kärntner Derby WAC gegen Austria Klagenfurt live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der SK Rapid durchlebt gerade eine turbulente Zeit. Am Sonntag soll gegen das Team von Miro Klose, dem SCR Altach, wieder für positive Schlagzeilen gesorgt werden. Das Match läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel empfängt der WAC Austria Klagenfurt zum Kärntner Derby – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Darüber hinaus werden die Partien auch in der Original Sky Konferenz übertragen.

Das dritte Derby in der 7. Runde steigt in Linz, wo der LASK auf die SV Ried trifft. Während der LASK von Erfolg zu Erfolg eilt, stemmen sich die Rieder gegen die rote Laterne. Ob die Innviertler den Tabellenführer stoppen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 3. September 2022

16:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 4. September 2022

13:30 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

