Das Derby-Wochenende mit ManUnited gegen ManCity und Arsenal gegen Tottenham! Die Premier League und die Women’s Super League live und exklusiv bei Sky

Manchester Derby am Samstag ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD – Wolff Fuss kommentiert

Das „Match of the Week” aus dem Tottenham Hotspur Stadium am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie Toni Tomic auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

West London Derby FC Fulham – FC Chelsea bereits am Donnerstag ab 20:50 Uhr (Nachholspiel des 7. Spieltags)

„Box2Box – Dein Rückblick” montags um 16:00 Uhr auf Sky Sport News und um 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Österreicherinnen-Power im Topspiel der Women’s Super League: ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger mit FC Arsenal gegen FC Chelsea am Sonntag ab 12:30 Uhr mit Expertin Verena Schweers und Hannes Herrmann live

In Manchester wartet man gespannt auf das anstehende Stadtderby am kommenden Samstag. Gastgeber ManUnited hat seit dem Wiederbeginn nach der WM einen Lauf, fuhr – League Cup und FA Cup miteinberechnet – fünf Siege in Folge ein. Doch auch ManCity gab sich zuletzt keine Blöße, siegte innerhalb von vier Tagen zweimal auswärts beim FC Chelsea (1:0 in der Liga, 4:0 im FA Cup). Sollten die Red Devils die derzeit auf Platz zwei befindenden Cityzens schlagen, betrüge der Abstand zwischen den beiden Stadtrivalen nur noch ein Punkt.

Ab 13:20 Uhr überträgt Sky die Partie aus dem ehrwürdigen Old Trafford, die von Wolff Fuss kommentiert wird. Sky Q Kund:innen können das Spiel zusätzlich in UHD genießen.

Ein weiteres Derby sowie Spitzenspiel folgt tags darauf, wenn Tabellenführer FC Arsenal beim Fünftplatzierten Tottenham Hotspur gastiert. Zwar ist am vergangenen Spieltag die Heimserie der Gunners gerissen, als sie gegen Newcastle nicht über ein 0:0 hinauskamen – Arsenal hatte seit dem 9. April 2022 jede Liga-Partie vor heimischen Publikum für sich entschieden – die Premier League führt die Arteta-Elf jedoch weiterhin mit komfortablen fünf Punkten Vorsprung auf ManCity an.

Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie Toni Tomic die Zuschauer:innen auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD.

Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 20. Spieltags der Premier League live, u.a. Brighton & Hove Albion gegen den FC Liverpool sowie das East Midlands Derby zwischen Nottingham Forest und Leicester City am Samstagnachmittag.

Darüber hinaus überträgt Sky bereits am Donnerstag das Nachholspiel des 7. Spieltags, das West London Derby zwischen dem FC Fulham und dem FC Chelsea ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League.

Das Topspiel der WSL am Sonntag live

Am Sonntagmittag zeigt Sky außerdem das Topspiel des 11. Spieltags der Women’s Super League. Der Tabellenzweite FC Arsenal mit den ÖFB-Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither empfängt den Tabellenführer und Rekordmeister FC Chelsea. Ab 12:30 Uhr berichtet Sky live von der Partie, die von der Expertin Verena Schweers und Hannes Herrmann kommentiert wird.

Montags folgt dann um 18:00 Uhr auf Sky Sport Premier League ein „WSL Spezial“ mit der Expertin Marie-Louise Eta sowie Hannes Hermann.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die aktuelle Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Der 20. Spieltag der Premier League bei Sky:



Donnerstag:

20:50 Uhr: FC Fulham – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Freitag:

20:50 Uhr: Aston Villa – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

15:50 Uhr: Nottingham Forest – Leicester City live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: FC Everton – FC Southampton live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – West Ham United live auf Sky Sport 3

18:20 Uhr: FC Brentford – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Sonntag:

12:30 Uhr: Das Topspiel des 11. Spieltags der WSL: FC Arsenal – FC Chelsea auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Chelsea – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Newcastle United – FC Fulham live auf Sky Sport 1

17:00 Uhr: „Match of the week“: Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News

18:00 Uhr: „WSL Spezial” live auf Sky Sport Premier League